Trump: ‘Mahallenizdeki IŞİD Savaşçıları Sizin Sorununuz’ 

Başkan Donald Trump, Suriye’deki Amerikan askeri birliklerinin çekilmesiyle ilgili Twitter üzerinden açıklamalar yaptı. ABD Başkanı, “Artık sonu gelmeyen saçma savaşlardan çekilme vaktimiz geldi” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika’nın Suriye’ye yıllar önce 30 gün kalmak üzere girdiğini, ancak bu “amacı olmayan savaşa” giderek daha da dahil olduğunu söyledi. Göreve geldiğinde IŞİD’in bölgede yoğun faaliyet gösterdiğini, kısa sürede örgütün tamamını yok ettiklerini, çoğu Avrupa’dan gelen yabancı savaşçılarını yakaladıklarını belirtti.

Avrupa ülkelerini kendi vatandaşı olan IŞİD üyelerini geri almak yerine Amerika’ya gönderilmeleri çağrısı yapmakla eleştiren Trump, “Size büyük bir iyilik yapıyoruz ve karşılığında büyük maliyetlerle Avrupa ülkelerinden gelen yabancı savaşçıların ABD hapishanelerinde tutulmasını istiyorsunuz. Hayır!” ifadelerini kullandı.

“Kürtler bizimle savaştı ancak bunun için çok büyük miktarda para ödendi ve ekipman sağlandı. Türkiye’yle on yıllardır savaşıyorlar. Üç yıldır bu savaştan uzak duruyorum. Ancak artık sonu gelmeyen, çoğu aşiret mücadelesi olan bu saçma savaşlardan çekilme ve askerlerimizi eve getirme vakti geldi.”

Artık sadece ABD çıkarlarına yönelik ve kazanmak için savaşacaklarını belirten Trump, “Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtler artık ‘mahallelerinde’ yakalanan IŞİD savaşçılarıyla ne yapacaklarına kendileri karar verecek” dedi.

“Onların hepsi IŞİD’in düşmanı, bu yıllardır böyle” diyen ABD Başkanı, ülkesinin 11 bin km uzakta olduğunu, eğer buraya yaklaşırlarsa yine IŞİD’i alt edeceklerini kaydetti.

