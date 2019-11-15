Trump mali kayıtlarını açıklamamakta ısrarlı

Trump'ın Yüksek Mahkeme'ye yaptığı başvuru kabul edilirse mali kayıtların açıklanması seçimlerin sonrasına kadar ertelenebilir.ABD Başkanı Donald Trump, vergi beyannamelerinin Kongre'ye verilmesini engellemek istiyor. Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nden, kendisinin ve şirketinin son sekiz yıllık vergi beyannamelerini New York Federal Mahkemesine iletmesi kararını gözden geçirme talebinde bulundu.

Trump'ın avukatları, Yüksek Mahkeme'ye ilettikleri taleplerini "görevdeki bir ABD Başkanı hakkında cezai soruşturma başlatılamayacağı" olarak gerekçelendirdi. New York Temyiz Mahkemesi, geçen hafta verdiği kararında, New York'taki Federal Mahkeme'nin Ekim ayında Trump'ın kişisel ve kurumlar vergisi beyannamelerinin sekiz yıllık bölümünü talep eden bir mahkeme celbi uygulayabileceklerine dair kararının ardından yapılan başvuruyu reddetmiş ve böylece Trump'ın vergi beyannamelerini Kongre'ye iletmesinin önü açılmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin de Trump'ın avukatlarının talebini geri çevirmesi durumunda Donald Trump'ın muhasebe şirketinin vergi beyannamelerini yetkililere teslim etmesi gerekiyor. Mahkemenin başvuruyu kabul etmesi durumundaysa kararını Kasım 2020'de yapılacak Başkanlık seçimlerine kadar ertlemesi ihtimali var.