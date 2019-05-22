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 Trump Mali Kayıtlarının Kongre’yle Paylaşılmaması İçin Çabalıyor

22.05.2019 19:22 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, üç çocuğu ve Trump Şirketler Grubu’nun avukatları aracılığıyla New York’taki federal mahkemede ifade vermesi bekleniyor. Trump ailesinin Deutsche Bank ve Capital One bankalarından mali kayıtlarını açıklamasını isteyen mahkeme kararının durdurulmasını talep etmesi gündemde

 Trump Mali Kayıtlarının Kongre’yle Paylaşılmaması İçin Çabalıyor

Başkan Donald Trump, üç çocuğu ve Trump Şirketler Grubu’nun avukatları aracılığıyla Çarşamba günü New York’taki federal mahkemede ifade vermesi bekleniyor. Trump ailesinin Deutsche Bank ve Capital One bankalarından mali kayıtlarını açıklamasını isteyen mahkeme kararının durdurulmasını talep etmesi gündemde.

Gelecek yıl bir kez daha başkanlık yarışına girecek Trump, Demokratlar’ın kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nde mali kayıtlarının paylaşılmaması ve Kongre’de ifade vermesini engellemek için söz konusu iki bankaya dava açmıştı.

Amerika Başkanı, geçen ay yaptığı açıklamada Temsilciler Meclisi’nden gelecek her türlü mahkeme celpnamesine karşı yönetimin savaştığını söylemişti. Özel yetkili savcı Robert Mueller’ın Rusya’nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturmak için hazırladığı raporda yer alan ifadeler sonrası Kongre Trump’ın mali kayıtlarını soruşturmaya başlamıştı.

Trump ailesi ve Başkan Trump’ın Deutsche Bank’la ilişkisi sadece Kongre değil, New York eyaleti tarafından da soruşturuluyor. İlk duruşma Manhattan’daki bölge mahkemesinde Çarşamba günü yerel saatle 14:30’da başlayacak.

Alman Deutsche Bank’in, Trump’ın gayrı menkul şirketine yıllar boyunca milyonlarca dolar kredi verdiği biliniyor. Trump şirketlerinin sadece 2017’de Deutsche Bank’a 130 milyon dolar borcu olduğu iddia ediliyor. Capital One Bank’tan ise Trump başkan olduktan sonra Washington’daki Trump otel ve diğer yatırımlarında konumunu kullanarak ticari çıkar sağlama girişimi olup olmadığını gösteren belgeler talep ediliyor.

Trump ailesi ve şirketleri, 29 Nisan’da iki bankaya karşı mali kayıtları açıklamamaları için karşı dava açmıştı. Trump şirketinde başkan yardımcısı olan oğlu Eric Trump mahkeme celpleri için “başkanı taciz etmenin bir şekli” ifadesini kullanmıştı.

Deutsche Bank’tan yapılan yazılı açıklamada, “Tüm soruşturmalara uygun bilgilerin sağlanması ve bu soruşturmalarla ilgili mahkeme emirlerine uyulması konusunda kararlılığımız sürüyor” denildi. Capital One bankası ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Pazartesi günü Washington Bölge Mahkemesi, Trump'ın hizmet aldığı muhasebecilik firması Mazars USA'in Başkan'ın mali kayıtlarını Kongre'ye teslim etmesi gerektiği yönünde karar vermişti.

Trump, Yargıç Mehta'nın kararını ”çılgınlık” olarak nitelendirerek tepki göstermiş ve ”Bunun, Obama tarafından atanmış bir yargıcın aldığı son derece yanlış bir karar olduğunu düşünüyoruz” demişti.

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