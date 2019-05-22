 Trump Mali Kayıtlarının Kongre’yle Paylaşılmaması İçin Çabalıyor

Başkan Donald Trump, üç çocuğu ve Trump Şirketler Grubu’nun avukatları aracılığıyla Çarşamba günü New York’taki federal mahkemede ifade vermesi bekleniyor. Trump ailesinin Deutsche Bank ve Capital One bankalarından mali kayıtlarını açıklamasını isteyen mahkeme kararının durdurulmasını talep etmesi gündemde.

Gelecek yıl bir kez daha başkanlık yarışına girecek Trump, Demokratlar’ın kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nde mali kayıtlarının paylaşılmaması ve Kongre’de ifade vermesini engellemek için söz konusu iki bankaya dava açmıştı.

Amerika Başkanı, geçen ay yaptığı açıklamada Temsilciler Meclisi’nden gelecek her türlü mahkeme celpnamesine karşı yönetimin savaştığını söylemişti. Özel yetkili savcı Robert Mueller’ın Rusya’nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturmak için hazırladığı raporda yer alan ifadeler sonrası Kongre Trump’ın mali kayıtlarını soruşturmaya başlamıştı.

Trump ailesi ve Başkan Trump’ın Deutsche Bank’la ilişkisi sadece Kongre değil, New York eyaleti tarafından da soruşturuluyor. İlk duruşma Manhattan’daki bölge mahkemesinde Çarşamba günü yerel saatle 14:30’da başlayacak.