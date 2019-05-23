Trump Mali Kayıtlarının Kongre’yle Paylaşılmasını Önleyemeyebilir

New York'taki federal mahkeme, Başkan Donald Trump'la iş yapan iki bankadan mali kayıtları talep eden Kongre celbinin engellenemeyeceğine hükmetti.
Hakim Edgardo Ramos, Trump ve şirketinin, celplerin hukuk dışı ve anayasa ihlali olduğu yönündeki iddiasının başarıya ulaşma şansı olmadığını açıkladı.
Gelecek yıl bir kez daha başkanlık yarışına girecek Trump, Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi’nde mali kayıtlarının paylaşılmaması ve Kongre’de ifade vermesini engellemek için Deutsche Bank ve Capitol One bankalarına dava açmıştı.
Trump geçen ay yaptığı açıklamada Temsilciler Meclisi’nden gelecek her türlü mahkeme celpnamesine karşı yönetimin savaştığını söylemişti. Özel yetkili savcı Robert Mueller’ın Rusya’nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturmak için hazırladığı raporda yer alan ifadeler sonrası Kongre Trump’ın mali kayıtlarını soruşturmaya başlamıştı.
Alman Deutsche Bank’in, Trump’ın gayrı menkul şirketine yıllar boyunca milyonlarca dolar kredi verdiği biliniyor. Trump şirketlerinin sadece 2017’de Deutsche Bank’a 130 milyon dolar borcu olduğu iddia ediliyor. Capital One Bank’tan ise Trump başkan olduktan sonra Washington’daki Trump oteli ve diğer yatırımlarında konumunu kullanarak ticari çıkar sağlama girişimi olup olmadığını gösteren belgeler talep ediliyor.
Trump ailesi ve şirketleri, 29 Nisan’da iki bankaya karşı mali kayıtları açıklamamaları için karşı dava açmıştı. Trump şirketinde başkan yardımcısı olan oğlu Eric Trump mahkeme celpleri için “Başkan'ı taciz etmenin bir şekli” ifadesini kullanmıştı.
Deutsche Bank’tan yapılan yazılı açıklamada, “Tüm soruşturmalara uygun bilgilerin sağlanması ve bu soruşturmalarla ilgili mahkeme emirlerine uyulması konusunda kararlılığımız sürüyor” denildi. Capital One bankası ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
New York eyaleti de soruşturuyor
Trump ailesi ve Başkan Trump’ın Deutsche Bank’la ilişkisi sadece Kongre değil, New York eyaleti tarafından da soruşturuluyor. New York eyalet meclisi ve senatosu, Başkan Trump'ın eyalet vergi bildirimlerini Kongre soruşturma komisyonlarının erişimine açacak tasarıyı onayladı.
New York eyalet meclisinin iki kanadı da Demokrat Partililer'in kontrolunda. Tasarı onay için New York eyalet valisi Andrew Cuomo'nun önünde bulunuyor. Kendisi de Demokrat Partili olan Cuomo'nun ofisinden yapılan açıklamada, valinin tasarının oluşturulmasındaki prensiplere destek verdiği, ancak imzalamadan önce iyice değerlendireceği bildirildi.
Eyalet meclisinin tasarısı, doğrudan Başkan Trump'ı hedef almıyor. Ancak tasarının özü, Kongre'deki soruşturma komisyonlarına, yerel ve federal düzeyde seçilmiş ve atanmış yetkililerin New York eyaletinde doldurduğu vergi bildirimlerine doğrudan erişim hakkı tanıyor. Tasarı yasalaşırsa, New York eyaletinde elde edilen kişisel vergi iadelerive ödenen ticaret vergileri de kapsama girecek.
Pazartesi günü de Washington Bölge Mahkemesi, Trump'ın hizmet aldığı muhasebecilik firması Mazars USA'in Başkan'ın mali kayıtlarını Kongre'ye teslim etmesi gerektiği yönünde karar vermişti.
Trump, Yargıç Mehta'nın kararını ”çılgınlık” olarak nitelendirerek tepki göstermiş ve ”Bunun, Obama tarafından atanmış bir yargıcın aldığı son derece yanlış bir karar olduğunu düşünüyoruz” demişti.
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