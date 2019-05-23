Trump Mali Kayıtlarının Kongre’yle Paylaşılmasını Önleyemeyebilir

New York'taki federal mahkeme, Başkan Donald Trump'la iş yapan iki bankadan mali kayıtları talep eden Kongre celbinin engellenemeyeceğine hükmetti.

Hakim Edgardo Ramos, Trump ve şirketinin, celplerin hukuk dışı ve anayasa ihlali olduğu yönündeki iddiasının başarıya ulaşma şansı olmadığını açıkladı.

Gelecek yıl bir kez daha başkanlık yarışına girecek Trump, Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi’nde mali kayıtlarının paylaşılmaması ve Kongre’de ifade vermesini engellemek için Deutsche Bank ve Capitol One bankalarına dava açmıştı.

Trump geçen ay yaptığı açıklamada Temsilciler Meclisi’nden gelecek her türlü mahkeme celpnamesine karşı yönetimin savaştığını söylemişti. Özel yetkili savcı Robert Mueller’ın Rusya’nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturmak için hazırladığı raporda yer alan ifadeler sonrası Kongre Trump’ın mali kayıtlarını soruşturmaya başlamıştı.

Alman Deutsche Bank’in, Trump’ın gayrı menkul şirketine yıllar boyunca milyonlarca dolar kredi verdiği biliniyor. Trump şirketlerinin sadece 2017’de Deutsche Bank’a 130 milyon dolar borcu olduğu iddia ediliyor. Capital One Bank’tan ise Trump başkan olduktan sonra Washington’daki Trump oteli ve diğer yatırımlarında konumunu kullanarak ticari çıkar sağlama girişimi olup olmadığını gösteren belgeler talep ediliyor.