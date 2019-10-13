Trump: 'Maliye Bakanlığı Yaptırım Konusunda İlerlemeye Hazır'

Başkan Donald Trump, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye Suriye'nin kuzey doğusunda yürüttüğü harekattan dolayı yaptırım uygulanması konusunda hemfikir olduğunu söyledi. Bunun için yeni yasalar çıkartılmasının gerekebileceğini belirten Trump, Maliye Bakanlığı'nın ilerlemeye hazır olduğunu kaydetti. Trump açıklamaları Twitter aracılığıyla yaptı.
"Bir farklılık olarak Türkiye sınırındaki yoğun çatışmalara katılmamak çok akıllıca oldu. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu savaşlarının içine sokanlar hala savaşmak için üsteliyor. Ne kadar yanlış bir karar aldıklarının farkında değiller."
"Hatırlar mısınız iki yıl önce Irak Kürtler'le Suriye'nin başka bir bölgesinde savaşacaktık. Birçok kişi bizim Kürtler'le birlikte Irak'a karşı savaşmamızı istedi. Ben hayır dedim ve Kürtler iki kez savaşı bıraktı. Şimdi aynı şey Türkiye'yle oluyor."
"Kürtler ve Türkiye uzun yıllardır savaşıyor. Türkiye PKK'yı tüm teröristlerin en kötüsü olarak görüyor. Başkaları gelerek bir taraf ya da diğeri için savaşmak isteyebilir. Bırakın yapsınlar. Biz durumu yakından izliyoruz. Sonu Olmayan Savaşlar!"
"Türkiye'ye güçlü yaptırımlar uygulanması konusunda Lindsey Graham ve Kongre'nin Demokratlar da dahil birçok üyesiyle görüştükten sonra Maliye Bakanlığı ilerlemeye hazır. Ek yasalar çıkartılması arayışına girilebilir. Bu konuda büyük mutabakat var. Türkiye yapılamayanı istedi. Bizden ayrılmayın"
Başkan Trump Türkiye'nin operasyonunun başlamasından hemen sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türkiye’nin Suriye operasyonu konusunda paylaştığı mesajlarda “Önümüzde 3 seçenek var. Askeri zafer kazanmak, Türkiye’ye yaptırım uygulamak ya da Türkiye ve Kürtler arasında arabulucu olmak” ifadesini kullanmıştı.
Trump, “Umarım üçüncü seçenek olur. Umarım arabulucu olabiliriz” demişti.
ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin de Cuma günü Başkan Trump’ın ABD'li yetkililere Türkiye’yi hedef alabilecek güçlü yaptırım yetkisi veren bir kararname imzaladığını açıklamıştı. Mnuchin Başkan Trump'ın da daha önce sosyal medyadan sarf ettiği sözleri yineleyerek “Gerekirse Türk ekonomisini işlevsiz hale getirebiliriz” demişti.
Başkan Trump da daha önce yaptığı açıklamalarda “Erdoğan Kürtleri yok ederse, ekonomisini yok ederim. Umarım mantıklı davranır” ifadelerini kullanmıştı.
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