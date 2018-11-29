Trump Manafort’u Affeder mi?

Başkan Donald Trump, halen cezaevinde bulunan eski kampanya yöneticisi Paul Manafort hakkında af kararı çıkarma ihtimalini seçenek dışı bırakmadığını söyledi.

Oval Ofis’te New York Post gazetesine mülakat veren Trump, başkanlık yetkisini kullanarak Manafort’u affetmesi ihtimali konusunda, “Bu konu hiç gündeme gelmedi ama (bu ihtimali) seçeneklerimin dışında tutmam. Neden tutayim ki?” diye konuştu.

ABD’de devam eden Rusya soruşturmasında özel yetkili savcı Robert Mueller, daha önce suçunu itiraf ederek savcılıkla işbirliği yapan Manafort’un federal yetkililere yalan söyleyerek itiraf anlaşmasını ihlal ettiğini belirtmişti.

Bu gelişmenin ardından, mali suçlardan dolayı halen cezaevinde bulunan Manafort’un WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’la 2013, 2015 ve 2016 yıllarında üç kez görüştüğü yönünde İngiliz Guardian gazetesinde haber çıkmıştı. Manafort, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, bu iddiayı yalanladı.

WikiLeaks, Hillary Clinton’ın 2016 seçim kampanyasına zarar vermek amacıyla Rusya tarafından ‘hack’lenen Demokratik Parti’ye ait binlerce elektronik postayı yayınlamıştı.