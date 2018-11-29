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Trump Manafort’u Affeder mi?

29.11.2018 00:15 | Son Güncelleme

New York Post gazetesine mülakat veren Trump, başkanlık yetkisini kullanarak eski kampanya yöneticisi Manafort’u affetmesi ihtimali konusunda, “Bu ihtimali seçeneklerimin dışında tutmam. Neden tutayim ki?” diye konuştu

Trump Manafort’u Affeder mi?

Başkan Donald Trump, halen cezaevinde bulunan eski kampanya yöneticisi Paul Manafort hakkında af kararı çıkarma ihtimalini seçenek dışı bırakmadığını söyledi.

Oval Ofis’te New York Post gazetesine mülakat veren Trump, başkanlık yetkisini kullanarak Manafort’u affetmesi ihtimali konusunda, “Bu konu hiç gündeme gelmedi ama (bu ihtimali) seçeneklerimin dışında tutmam. Neden tutayim ki?” diye konuştu.

ABD’de devam eden Rusya soruşturmasında özel yetkili savcı Robert Mueller, daha önce suçunu itiraf ederek savcılıkla işbirliği yapan Manafort’un federal yetkililere yalan söyleyerek itiraf anlaşmasını ihlal ettiğini belirtmişti.

Bu gelişmenin ardından, mali suçlardan dolayı halen cezaevinde bulunan Manafort’un WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’la 2013, 2015 ve 2016 yıllarında üç kez görüştüğü yönünde İngiliz Guardian gazetesinde haber çıkmıştı. Manafort, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, bu iddiayı yalanladı.

WikiLeaks, Hillary Clinton’ın 2016 seçim kampanyasına zarar vermek amacıyla Rusya tarafından ‘hack’lenen Demokratik Parti’ye ait binlerce elektronik postayı yayınlamıştı.

Mueller’ı korumayı amaçlayan yasa Senato’da takıldı

Bu arada Rusya’nın Amerikan seçimlerine olası müdahalesini araştıran özel savcı Mueller’ın idaresindeki Rusya soruşturmasını korumaya yönelik bir tasarı Senato’dan geçemedi.

Girişimi başlatan Cumhuriyetçi senatör Jeff Flake, tasarısının kabul edilmemesi durumunda yargı atamalarına karşı çıkacağı tehdidinde bulunmuştu ve bu sözünü yerine getirdi.

Kuzey Carolina eyaletine ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı adayı Thomas Farr’ın görevinin onay oylamasında Flake “Hayır” oyu kullandı ancak oylamada eşitlik çıkması üzerine Başkan Yardımcısı Mike Pence devreye girdi ve atama onaylandı.

Flake’in güçlü savunuculuğunu yaptığı “Özel Savcılığın Bağımsızlığı ve Sağlamlığı” başlıklı tasarı, Başkan Donald Trump’ın Rusya soruşturmasını baltalamasının önüne geçmeyi amaçlıyordu.

Tasarı, ilgili komisyonda her iki partinin desteğiyle kabul edilmişti.

Trump, 2016 başkanlık seçimleri kampanyasıyla Moskova arasında gizli işbirliği yapılıp yapılmadığını da inceleyen soruşturması “cadı avı” olarak niteliyor.

Yakında emekli olacak olan Flake, önceden gazetecilere yaptığı açıklamada, tasarının geçeceğine inandığını ancak “birisinin bunu engelleyeceğinin” kendisine söylendiğini kaydetti.

Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell dün yaptığı açıklamada, tasarıyı oylamaya sunma girişimini “muhtemelen” engelleyeceğini söylemişti.

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