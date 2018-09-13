Trump Maria Kasırgası’nda Açıklanan Ölü Sayısını Reddetti

Başkan Donald Trump, Porto Riko’da geçen yılki Maria Kasırgası’nda 3 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği yönünde geniş kabul gören bulguları reddetti.

Trump, herhangi bir kanıt ortaya koymadan, rakamların yanlış olduğunu öne sürdü ve bunu kendisini kötü göstermek için Demokratlar’ın bir oyunu olarak niteledi.

Florence Kasırgası’nın Atlantik üzerinden Carolina eyaletlerine yaklaştığı bir sırada Başkan Trump, yönetiminin Porto Riko’ya müdahalesi konusundaki tartışmalarda yeni bir karşı hamlede bulundu.

Trump Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, “Ben adadan ayrıldığımda, fırtına vurduktan sonra, ölü sayısı 6 ile 18 arasıydı. Zaman ilerledikçe bu rakam çok artmadı. Sonra, çok uzun bir zamanın ardından 3 bin gibi gerçekten büyük rakamları rapor etmeye başladılar" diye yazdı.

Mesajında Trump, “Bu, ben Porto Riko’nun yeniden inşası için milyarlarca doları başarıyla arttırırken beni mümkün olduğu kadar kötü göstermek için Demokratlar’ın çevirdiği bir işti” ifadesini kullandı.

Porto Riko’nun valisi, bağımsız bir araştırmada insanların eksik sayıldığı sonucuna varılmasının ardından, geçen ay resmi ölü sayısını 64’ten 2 bin 975’e çıkarmıştı.

George Washington Üniversitesi bünyesindeki Milken Enstitüsü Kamu Sağlığı Okulu çalışanları tarafından yapılan çalışmada, ilk tahminlerdeki ölü sayısı rakamlarının çok düşük olduğu çünkü adadaki doktorların doğal bir felaket sonrası ölümleri doğru şekilde belgeleme konusunda eğitilmedikleri belirtilmişti.

Kasırgadan en çok yaşlılar ve yoksullar etkilenmişti.

