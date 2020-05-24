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  4. Trump Mart’taki Acil Durum İlanından Bu Yana İlk Kez Golf Oynadı

Trump Mart’taki Acil Durum İlanından Bu Yana İlk Kez Golf Oynadı

24.05.2020 01:06 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’ın Mart ayında Corona virüsü salgınından dolayı ülke genelinde acil durum ilan etmesinden bu yana ilk kez golf oynadı

Trump Mart’taki Acil Durum İlanından Bu Yana İlk Kez Golf Oynadı

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’ın Mart ayında Corona virüsü salgınından dolayı ülke genelinde acil durum ilan etmesinden bu yana ilk kez golf oynadı.

Güneşli bir bahar gününde Trump'ın konvoyunun adresi, başkent Washington yakınında Virginia eyaleti sınırları içindeki Trump Ulusal Golf Kulübü oldu. Beyaz bir şapka ve aynı renkte bir polo tişört giydiği gözlenen Trump, 8 Mart’ta Florida’nın West Palm Beach kentinde yine kendisine ait golf kulübünü ziyaretinden bu yana ilk kez bir golf mekanına uğradı. Trump o hafta sonunda Mar-a-Lago konutunda Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile görüşmüş, daha sonra Bolsonaro’nun basın sözcüsünün Corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Bu gelişme üzerine sözcüyle teması olan bazı Beyaz Saray çalışanları karantinaya alınmış ancak hiçbirinin testi pozitif çıkmamıştı.

Başkan Trump 13 Mart’ta ülke genelinde acil durum ilan etmişti. ABD’de Corona virüsünden can kayıpları artmaya devam ediyor olsa da Başkan Trump hayatın artık normale dönmesi gerektiği mesajını sık sık veriyor.

Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü Koordinatörü Deborah Birx Cuma günü yaptığı açıklamada, Amerikalılar’ın Ulusal Anma Günü tatiline denk gelen bu hafta sonunda dışarıda aktiviteler yapması ancak sosyal mesafeye özen göstermesi gerektiğini belirtmişti.

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