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  4. Trump maskeleri gitti, Joe Biden maskeleri geldi

Trump maskeleri gitti, Joe Biden maskeleri geldi

13.11.2020 10:42 | Son Güncelleme:
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Trump maskeleri gitti, Joe Biden maskeleri geldi

Japonya’nın başkenti Tokyo’da daha önce Donald Trump maskesi yapan bir maske üreticisi, ABD Başkanlık seçimleri sonrası Joe Biden maskesi yaptı.

Japonya’nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Saitama'da küçük bir şirket olan Ogawa Studios, daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın maskelerini satışa sunarak tanınmıştı.

2020’nin başından bu yana ABD Başkanlık seçimini kazanan Joe Biden maskeleri üretmeye başlayan Ogawa Studios, geçtiğimiz haftadan bu yana üretimi hızlandırdı.

25 BİN MASKE DAHA ÜRETİLECEK

Sadece Ekim ayında tanesi 2.400 yen (22.81 dolar) fiyatıyla bin Joe Biden maskesi satan şirket, 2020’nin sonuna kadar 25 bin tane daha maske üretmeyi planlıyor.

Bu arada, ürün maliyeti aynı fiyata mal olan Trump maskeleri, şirketin ürün yelpazesinde popularitesini kaybetti.

HAYKIRAN TRUMP YAPMAK DAHA KOLAY

Ogawa Stüdyo müdürü Koki Takahashi, haykıran ifadeli Trump maskesi yapmanın Biden maskesi yapmaktan daha kolay olduğunu belirtti.

Takahashi, "Biden hakkında geniş bir bilgiye sahip değildik, karakteri oluşturmamız da bu sebeple biraz daha zor oldu. Bu maskeyi üretirken gözlerinin köşesine ve ağız yapısına çok dikkat ettik" dedi.

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