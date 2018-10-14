Trump: 'Mattis bir çeşit Demokrat'

CBS News kanalında 60 Dakika adlı programda konuşan Başkan Donald Trump Savunma Bakanı Jim Mattis’in ‘bir çeşit Demokrat’ olduğunu düşünmesine rağmen onunla çok iyi bir ilişkisi olduğunu söyledi.

Mattis’in istifa edip etmeyeceği sorulduğunda Trump, Bakan’ın kendisine bu yönde bir şey söylemediğini kaydetti.

Ancak Trump, ‘‘Bunu düşünüyor olabilir. Bence o bir çeşit Demokrat, Ancak Mattis iyi birisi. Onunla çok iyi anlaşıyoruz. Ayrılabilir. Yani söylemek istediğim bir noktada herkes ayrılır’’ dedi.

Mattis geçen ay medyada yer alan Trump’la gerilim yaşadığı yönündeki haberleri reddetmişti.

