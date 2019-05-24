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Trump, May'in istifa kararını değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 23:10 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Theresa için üzgünüm, kendisini çok severim. İyi bir kadın. Çok çalışkan ve güçlü. Bunu kendi ülkesinin iyiliği için yaptı"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa kararından üzüntü duyduğunu belirterek, "Bunu, kendi ülkesinin iyiliği için yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, Japonya'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde, İngiltere Başbakanı May'in istifa kararını değerlendirdi.

Trump, May'in kararını, "Theresa için üzgünüm, kendisini çok severim. İyi bir kadın. Çok çalışkan ve güçlü. Bazı insanların sürpriz olarak gördüğü, bazılarının ise görmediği bir adımı (istifa kararı) atmaya karar verdi. Bunu kendi ülkesinin iyiliği için yaptı. Kendisini severim, zaten iki hafta sonra görüşeceğiz." sözleriyle yorumladı.

İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edeceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başbakan Theresa May Donald Trump

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