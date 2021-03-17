Trump, Meghan'ı er meydanına çağırdı: Başkan adayı olsun!

ABD başkanlık koltuğunu Joe Biden'a devrettikten sonra Florida'ya yerleşen ve günlerini golf oynayarak geçiren Donald Trump, ABD'nin Fox kanalına verdiği mülakatla yine gündeme bomba gibi düştü.

SEÇİMLERDE HİLE İDDİASINI TEKRARLADI

3 Kasım 2020'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Demokratların hile yaptığını ve mahkemelerin buna karşı hiçbir şey yapmadığını savunan Trump, seçim sonuçlarıyla ilgili iddialarını yineledi.

Trump ayrıca Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye giderek daha fazla sayıda gelen göçmenlerin "ülkeyi mahvedeceğini" savundu ve bu göçlerin durdurulması gerektiğini belirtti.

3 Kasım'daki tartışmalı başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden kazanmış, Trump ise uzun süre seçim sonuçlarını kabul etmemişti.

MEGHAN MARKLE'A ÇAĞRI

Öte yandan Trump başkanlıktan ayrıldığı günden beri 2024 yılında tekrar aday olup olmayacağı yönündeki haberlerle gündeme gelmeye devam ediyordu. Trump, bu iddiaları yalanlamadı ancak gözüne ses getiren bir rakip kestirdi.

İngiltere kraliçesi Elizabeth'in torunu, tahtın varisi Prens Charles'ın küçük oğlu prens Harry'nin 2018 yılında evlendiği ABD'li aktris Meghan Markle son günlerde dünyanın en çok konuştuğu isim. Saraydan ve kraliyet görevlerinden ayrılıp Harry ile birlikte ABD'ye yerleşen Markle, geçen hafta ünlü talk şov sunucusu Oprah Winfrey’e açıkladığı saray sırları ve düşes olduktan sonra yaşadıklarıyla bomba etkisi yaratmıştı.