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Trump, Meghan'ı er meydanına çağırdı: Başkan adayı olsun!

17.03.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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Trump, Meghan'ı er meydanına çağırdı: Başkan adayı olsun!

ABD tarihinin gelmiş geçmiş en tartışmalı başkanı Donald Trump'tan seçimi kaybettikten aylar sonra bomba açıklamalar geldi. Seçimde hile iddialarını yenileyen Trump, son günlerde dünyanın en çok konuşulan ismi olan Meghan Markle'a da ilginç bir mesaj verdi.

ABD başkanlık koltuğunu Joe Biden'a devrettikten sonra Florida'ya yerleşen ve günlerini golf oynayarak geçiren Donald Trump, ABD'nin Fox kanalına verdiği mülakatla yine gündeme bomba gibi düştü.

SEÇİMLERDE HİLE İDDİASINI TEKRARLADI

3 Kasım 2020'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Demokratların hile yaptığını ve mahkemelerin buna karşı hiçbir şey yapmadığını savunan Trump, seçim sonuçlarıyla ilgili iddialarını yineledi.

Trump ayrıca Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye giderek daha fazla sayıda gelen göçmenlerin "ülkeyi mahvedeceğini" savundu ve bu göçlerin durdurulması gerektiğini belirtti.

3 Kasım'daki tartışmalı başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden kazanmış, Trump ise uzun süre seçim sonuçlarını kabul etmemişti.

MEGHAN MARKLE'A ÇAĞRI

Öte yandan Trump başkanlıktan ayrıldığı günden beri 2024 yılında tekrar aday olup olmayacağı yönündeki haberlerle gündeme gelmeye devam ediyordu. Trump, bu iddiaları yalanlamadı ancak gözüne ses getiren bir rakip kestirdi.

İngiltere kraliçesi Elizabeth'in torunu, tahtın varisi Prens Charles'ın küçük oğlu prens Harry'nin 2018 yılında evlendiği ABD'li aktris Meghan Markle son günlerde dünyanın en çok konuştuğu isim. Saraydan ve kraliyet görevlerinden ayrılıp Harry ile birlikte ABD'ye yerleşen Markle, geçen hafta ünlü talk şov sunucusu Oprah Winfrey’e açıkladığı saray sırları ve düşes olduktan sonra yaşadıklarıyla bomba etkisi yaratmıştı.

Kraliçe tarafından pek de sevilmediği herkesin dilinde olan asi gelin bu kez de eski ABD başkanı Trump'ın gündemine girdi. Trump, Fox'a verdiği mülakatta Meghan Markle'a 2024 yılındaki başkanlık seçimleri için aday olma çağrısı yaptı. 'Meghan aday olursa ben de başkanlık yarışında varım!' diyerek bombayı patlatan Trump bu ilginç çağrıyı ise şöyle açıkladı:

"Eğer bu gerçekleşirse sanırım seçim yarışına girmek benim için daha cazip olacak. Ama bu söylediklerim sizi yanıltmasın. Kraliçe Elizabeth'İ çok seviyorum ama Meghan'a hiç de hayran sayılmam. Kraliçeyle tanıştım ve onun muazzam bir insan olduğunu düşünüyorum, Meghan'ı ise pek sevdiğimi söyleyemem. Karşımda aday olursa onu yenmek için yarışa girmek benim için daha çekici hale gelecektir."

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