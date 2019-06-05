Trump: 'Edepsiz' demedim, bana edepsizlik yaptı dedim

Trump, İngiltere ziyareti öncesi The Sun gazetesine verdiği demeçte dile getirdiği Markle hakkındaki sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

ITV kanalına konuşan Trump, "Benim hakkımda söylediklerini ilettiler. Ben de 'Edepsiz olduğunu bilmiyordum' dedim. Edepsiz olduğundan bahsetmiyordum. Bana edepsizlik yaptığını söyledim" dedi.

'BENCE HOŞ BİRİ'

"Edepsiz" ifadesine ilişkin tonu düşüren Trump, "Biliyor musun? Harika bir iş çıkarıyor. Umarım hayatından tat alıyordur. Bence çok hoş biri" ifadesini kullandı.

Trump, konunun Markle'ın eşi Prens Harry ile görüşmesinde gündeme gelmediğini belirterek, "Kraliyet ailesi gerçekten çok hoş" diye konuştu.

'TAMAMEN TERSİ'



Prens Harry'nin pazartesi günü Buckingham Sarayı'nda kendisinden uzak durduğuna ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine de Trump, "Hayır, hayır, hayır, tamamen tersi. Aslında Ivanka (Trump'ın kızı) ve ailemle çok zaman geçirdi. Daha nazik olamazdı. Bence harika biri" değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada Markle'ın "Trump seçilirse Kanada'ya taşınırım" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine "Ne diyebilirim ki? Edepsiz olduğunu bilmiyordumKanada" ifadesini kullanmıştı.