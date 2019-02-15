HABER

Trump, Meksika duvarı için ’acil durum’ ilan edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 00:55 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkenin güney sınırı nedeniyle ulusal acil durum ilan edeceğini duyurdu.Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ”Başkan Trump, bir kez daha duvarı kurma, sınırı koruma ve büyük ülkemizi güvence altına alma sözünü yerine getiriyor.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkenin güney sınırı nedeniyle ulusal acil durum ilan edeceğini duyurdu.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ”Başkan Trump, bir kez daha duvarı kurma, sınırı koruma ve büyük ülkemizi güvence altına alma sözünü yerine getiriyor. Hükümet fonu için kararname imzalayacak ve daha önce de belirtildiği gibi, ulusal güvenlik ve sınırdaki insani krizleri durdurulmasından emin olmak için ulusal acil durum da dahil olmak üzere başka yürütme eylemleri de dahil bir kaç konuda bekleneni yapacak” denildi.

ABD Başkanı Trump’ın ABD’nin Meksika sınırına duvar inşaatı için talep ettiği 5,7 milyar dolar fonun Senato tarafından onaylanmaması sonrasında ABD hükümeti 35 gün kısmen kapalı kalmıştı.

Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!
Putin Soçi zirvesinin ardından judo yaptıPutin Soçi zirvesinin ardından judo yaptı
Binali Yıldırım: "Muhtemelen yeni hal yasası meclis kapanmadan önümüzdeki aylarda gelecek"Binali Yıldırım: "Muhtemelen yeni hal yasası meclis kapanmadan önümüzdeki aylarda gelecek"

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Suriyelilerle ilgili flaş karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Suriyelilerle ilgili flaş karar

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Tur artık aslanın ağzında! G.Saray evinde Benfica'ya mağlup oldu

Tur artık aslanın ağzında! G.Saray evinde Benfica'ya mağlup oldu

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
İYİ Parti karıştı! İdris Naim Şahin'in adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil Saliha Aydeniz hakkında soruşturma!

Polisin kolunu ısıran vekil hakkında flaş karar!

Devlet Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye sert yanıt

Bahçeli'den HDP'li isme sert tepki!

Erdoğan: Venezuela altını Çorum'da işlenecek

Erdoğan'dan flaş 'altın ticareti' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.