HABER

Trump Meksika sınırına 15 bin asker göndermek istiyor

01.11.2018 11:21 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, göçmenlere yönelik tutumunu sertleştiriyor.

Trump, ABD’ye doğru ilerleyen göçmen kafilesinin ülkeye girişini engellemek için Meksika sınırına 15 bin asker göndereceğini açıkladı. Trump, ABD’ye doğru ilerleyen göçmen kafilesinin ülkeye girişini engellemek için Meksika sınırına15 bin asker göndereceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik politikalarını sertleştirmesi, 6 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesindeki en önemli konu oldu.

Trump, Çarşamba günü Washington'da yaptığı açıklamada, göçmenlerin ABD'ye girişini engellemek için Meksika sınırına 10 bin ile 15 bin asker konuşlandırılacağını duyurdu.

ABD'ye doğru ilerlemekte olan göçmen kafilesine işaret eden Trump, bu göçmenlerin ülkeye girmesine izin verilmeyeceğini vurguladı. Trump, bunun yanı sıra bu göçmenlerin geldikleri ülkeleri de ABD yardımlarını kesmekle tehdit etti.

Seçim kampanyalarında göçmenleri ABD'nin ulusal güvenliği açısından bir tehdit olarak gösteren Trump'ın durumu kasıtlı bir şekilde abarttığı yorumları yapılıyor. Trump, bir gazetecinin kasıtlı olarak panik yaratıp yaratmadığı sorusunu, "Hayır, ben panik yaratmıyorum. Göç önemli bir konu" sözleriyle yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump iki gün önce yaptığı açıklamada da, ailesi ABD vatandaşı olmayan ancak ülke topraklarında doğan çocuklara verilen vatandaşlık hakkını kaldıracağını duyurmuştu.

Hafta sonuna kadar 5 bin 200 asker gönderilecek

Orta Amerika'dan ABD'ye gitmekte olan binlerce göçmenin ABD'ye girişini engellemek için Pentagon'a talimat veren Trump, sınıra asker gönderilmesini istemişti.

Pentagon'dan yapılan açıklamada hafta sonuna kadar sınıra 5 bin 200 asker gönderileceği belirtilmişti. Sınırda halen 2 bin 100 Ulusal Muhafız görev yapıyor. Gönderilecek silahlı askerlerin lojistik destek sağlaması öngörülüyor.

Ancak Trump'ın 10 bin ile 15 bin askerin sınıra gönderilmesi konusunda Pentagon'u bilgilendirip bilgilendirmediği belirsizliğini koruyor. Pentagon'un sınıra 15 bin asker göndermesi halinde, sınırda Afganistan'da olduğundan daha fazla asker görev yapacak. Afganistan'da halen 14 bin ABD askeri bulunuyor.

Binlerce göçmen ABD'ye ilerliyor

Orta Amerika ülkelerinden Honduras, El Salvador ve Guatemala'daki yoksulluk ve şiddetten kaçan yaklaşık 3 bin 500 ile 5 bin göçmenin oluşturduğu grup, Meksika üzerinde ABD'ye gitmeyi hedefliyor.

Kafile, Meksika'nın Oaxaca eyaletinin Juchitan kentinde Çarşamba günü mola verdi. Göçmenlerin, Meksika hükümetinden yardım beklediği belirtiliyor. Juchitan, ABD sınırına yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Yaklaşık 2 bin kişiden oluşan bir diğer grup ise Chiapas eyaletine ulaştı.

Göçmen kafilesinin 6 Kasım'daki seçimler öncesinde ABD'ye varması beklenmiyor.

AFP,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERHerkes onu konuşuyor! 5 yıldır saçını yıkamıyorHerkes onu konuşuyor! 5 yıldır saçını yıkamıyor
ABD'de öldürüldü, cinayetin arkasından İtalyan mafyası çıktı!ABD'de öldürüldü, cinayetin arkasından İtalyan mafyası çıktı!
Hastanede röntgen çektirdi! Aylardır sakladığı sır ortaya çıktıHastanede röntgen çektirdi! Aylardır sakladığı sır ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cadılar Bayramı için harcanan para dudak uçuklattı

Cadılar Bayramı için harcanan para dudak uçuklattı

İtalya'da sel felaketi 12 kişinin ölümüne yol açtı

İtalya'da sel felaketi 12 kişinin ölümüne yol açtı

Bu fotoğrafta bir gariplik var! Görenler inanamadı gerçek sonra ortaya çıktı!

Bu fotoğrafta bir gariplik var! Görenler inanamadı gerçek sonra ortaya çıktı!

Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen o liderden Suudi kralına davet

Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen o liderden Suudi kralına davet

Modern Alaaddin'in uçan halısı görenleri hayran bıraktı!

Modern Alaaddin'in uçan halısı görenleri hayran bıraktı!

ABD'de öldürüldü, cinayetin arkasından İtalyan mafyası çıktı!

ABD'de öldürüldü, cinayetin arkasından İtalyan mafyası çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.