Trump Meksika sınırına 15 bin asker göndermek istiyor

Trump, ABD’ye doğru ilerleyen göçmen kafilesinin ülkeye girişini engellemek için Meksika sınırına 15 bin asker göndereceğini açıkladı. Trump, ABD’ye doğru ilerleyen göçmen kafilesinin ülkeye girişini engellemek için Meksika sınırına15 bin asker göndereceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik politikalarını sertleştirmesi, 6 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesindeki en önemli konu oldu.

Trump, Çarşamba günü Washington'da yaptığı açıklamada, göçmenlerin ABD'ye girişini engellemek için Meksika sınırına 10 bin ile 15 bin asker konuşlandırılacağını duyurdu.

ABD'ye doğru ilerlemekte olan göçmen kafilesine işaret eden Trump, bu göçmenlerin ülkeye girmesine izin verilmeyeceğini vurguladı. Trump, bunun yanı sıra bu göçmenlerin geldikleri ülkeleri de ABD yardımlarını kesmekle tehdit etti.

Seçim kampanyalarında göçmenleri ABD'nin ulusal güvenliği açısından bir tehdit olarak gösteren Trump'ın durumu kasıtlı bir şekilde abarttığı yorumları yapılıyor. Trump, bir gazetecinin kasıtlı olarak panik yaratıp yaratmadığı sorusunu, "Hayır, ben panik yaratmıyorum. Göç önemli bir konu" sözleriyle yanıtladı.