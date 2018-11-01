Trump: Meksika Sınırına 15 bin Asker Yığabiliriz

Amerika Başkanı Donald Trump, Meksika sınırından Amerika’ya geçmeye çalışacak göçmen gruplarını durdurmak için sınıra yığacakları asker sayısının 15 bini bulabileceğini söyledi. Trump, göçmen grup için “Tehlikeli insanlar topluluğu, çok kötü suçlular ve çete üyeleri” ifadelerini kullandı. Göçmen kadın, “Biz kimseye zarar vermeyecek, çalıp çırpmayacağız. Biz iş bulup çalışmak istiyoruz. Emeğimizle terimizi dökerek çalışmak ve para kazanmak istiyoruz. Oraya gidip iş bulabilmek için dua ediyoruz” diye konuştu. Trump hali hazırda Pentagon’un sınıra göndereceğini açıkladığı 5200 asker ve sınırda görev yapan 2100 Ulusal Muhafızın haricinde 15 bin askerin daha Meksika sınırına gönderilebileceğini söyledi. Amerika’nın Sesi’ne bilgi veren Savunma Bakanlığı yetkilileri 2 bin askerin daha destek amacıyla sınırda hali hazırda görevlendirilebileceğini söyledi. Bu durumda Meksika sınırında görev yapan asker sayısı Amerika’nın Suriye ve Irak’ta IŞİD’e karşı görev yapanların askerlerinin sayısından fazla olmuş olacak.

Savunma Bakanı Jim Mattis, söz konusu askerlerin sınır bölgesine gönderilmesinin Cumhuriyetçilerin önümüzdeki hafta yapılacak seçimleri kazanabilmesi için adeta bir dublör görevi göreceği iddialarını sert bir biçimde reddetti. Mattis, “Burası dublörlük yeri değil. Bizim İç Güvenlik Bakanlığı’na verdiğimiz destek, sınır devriye güçlerinin ve sınır polisinin talebi üzerine sağlanıyor” ifadelerini kullandı. Başkan Trump da kendisinin göçmenlere yönelik sert mesajlarının Cumhuriyetçilerin kongrede çoğunluğu kaybetmeleri ihtimaline karşın atılmış adım olmadığını söyledi. Yine Amerika’nın Sesi’ne bilgi veren Savunma Bakanlığı yetkilileri sınırda görev alacak askerlerin, sınır devriyesi ve sınır polisinin görevlerine müdahale etmeyeceğini, tutuklama gözaltına alma gibi eylemlerde bulunmayacağını söyledi. Sınıra gidecek askerler sınır devriyesiyle birlikte hareket edecek ve sınırda gereken noktalarda dikenli teller çekilmesi kontrol noktaları inşa edilmesi gibi görevlerde katkı sağlayacak.

Bir Pentagon yetkilisi sınıra gidecek askerlerin görev yapacakları bölgelere göre üzerlerinde silah bulundurabileceğini de söyledi. Orta Amerika’dan Amerika’ya doğru yola çıkan konvoylardan biri halen Amerika-Meksika sınırına 1600 kilometre mesafedeler ve bu kişilerin sınıra ulaşması haftalar alacak. Twitter’dan yayınladığı son mesajında Başkan Trump, konvoydakilerin son derece sıkı savaşçılar olduklarını ve Meksika polisine karşı şiddetli bir şekilde direndiklerini yazdı. Trump’ın bahsettiği olay Pazar günü Guetamala-Meksika sınırında yaşandı ve burada bazı göçmenler sınır polisiyle çatıştı. Bazı polislerin yaralandığı olaylarda bir göçmen de hayatını kaybetti. Trump, Meksika güvenlik güçlerini de eleştirdi ve Meksika askerlerinin göçmenleri durdurmak konusunda isteksiz davrandıklarını söyledi. Buna karşın Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Meksika’nın göçmenlere ait araçları durdurmak konusunda daha önce görülmemiş bir çaba sarf ettiğini, bu kişileri yürümeye zorladıklarını ve hızlarını kestiklerini belirtti.