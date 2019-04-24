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Trump Meksika sınırına asker gönderiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2019 16:27 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına asker göndereceğini açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump Twitter’da yaptığı açıklamada, Meksika askerlerinin sınırdaki ABD sınır muhafızlarına silah doğrulttuğunu, bu yüzden sınıra silahlı asker göndereceğini bildirdi.

Trump Meksika sınırına asker gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına asker göndereceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump Twitter’da yaptığı açıklamada, Meksika askerlerinin sınırdaki ABD sınır muhafızlarına silah doğrulttuğunu, bu yüzden sınıra silahlı asker göndereceğini bildirdi. Trump tweet’inde, "Meksika askerleri kısa bir süre önce muhtemelen sınırdaki uyuşturucu kaçakçılarını oyalama taktiği olarak ABD sınır muhafızlarına silah çektiler. Umarım bir daha olmaz. Şimdi sınıra silahlı asker gönderiyoruz. Meksika, yakalama ve iade etme konusunda neredeyse hiçbir şey yapmıyor" ifadelerini kullandı.
Meksika sınır birliklerinin 13 Nisan’da sınırda devriye gezen iki ABD sınır muhafızına silah doğrulttukları rapor edilmişti.

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