Trump Meksika Sınırına Duvar İnşa Edebilecek

ABD Anayasa Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırına duvar inşa etmesini sağlayacak 2,5 milyar dolarlık ödeneği kullanmasının önünü açtı.

Meksika sınırına yüzlerce kilometre uzunluğunda duvar inşa etme planı Trump’ın en önemli kampanya vaatlerinden biriydi. Muhalefetteki Demokrat Partililerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Trump’a duvar inşa etmesi için istediği 5,7 milyar doları vermeyince, Trump bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı’na ait 2,5 milyar dolarlık fonları duvar inşaatına ayırma kararı aldı. Ancak bu fonların kullanılmasına bu kez alt mahkemeler müdahale etti.

Bu konudaki nihai karar Anayasa Mahkemesi’ne kalmıştı. Mahkeme kararını ideolojik çizgilerde aldı. Muhafazakar üyelerin 4’e karşı 5 üyeyle çoğunlukta olmasından dolayı mahkemeden Trump’a istediği ödeneği verme kararı çıktı.

Trump, Anayasa Mahkemesi’nin kararını Twitter üzerinde “Wow! Sınır güvenliği ve Hukuk Devleti adına koca bir ZAFER!” ifadesiyle yorumladı. Başkan Trump bir süre önce Anayasa Mahkemesi’nin, nüfus sayım formlarına vatandaşlık sorusu konması konusunda kendi istediğinin aksi yönde karar almasının ardından, ülkenin en yüksek mahkemesinin kararını başkanlık kararnamesiyle aşmayı planladığını açıklamıştı.