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Trump Meksika Sınırına Duvar İnşa Edebilecek

27.07.2019 16:57 | Son Güncelleme

ABD Anayasa Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırına duvar inşa etmesini sağlayacak 2,5 milyar dolarlık ödeneği kullanmasının önünü açtı. Başkan Trump mahkeme kararını Twitter üzerinden "Sınır güvenliği ve Hukuk Devleti adına koca bir ZAFER!” diye yorumladı

Trump Meksika Sınırına Duvar İnşa Edebilecek

ABD Anayasa Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırına duvar inşa etmesini sağlayacak 2,5 milyar dolarlık ödeneği kullanmasının önünü açtı.

Meksika sınırına yüzlerce kilometre uzunluğunda duvar inşa etme planı Trump’ın en önemli kampanya vaatlerinden biriydi. Muhalefetteki Demokrat Partililerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Trump’a duvar inşa etmesi için istediği 5,7 milyar doları vermeyince, Trump bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı’na ait 2,5 milyar dolarlık fonları duvar inşaatına ayırma kararı aldı. Ancak bu fonların kullanılmasına bu kez alt mahkemeler müdahale etti.

Bu konudaki nihai karar Anayasa Mahkemesi’ne kalmıştı. Mahkeme kararını ideolojik çizgilerde aldı. Muhafazakar üyelerin 4’e karşı 5 üyeyle çoğunlukta olmasından dolayı mahkemeden Trump’a istediği ödeneği verme kararı çıktı.

Trump, Anayasa Mahkemesi’nin kararını Twitter üzerinde “Wow! Sınır güvenliği ve Hukuk Devleti adına koca bir ZAFER!” ifadesiyle yorumladı. Başkan Trump bir süre önce Anayasa Mahkemesi’nin, nüfus sayım formlarına vatandaşlık sorusu konması konusunda kendi istediğinin aksi yönde karar almasının ardından, ülkenin en yüksek mahkemesinin kararını başkanlık kararnamesiyle aşmayı planladığını açıklamıştı.

Amerikan Medeni Haklar Birliği avukatlarından Dror Ladin, Fransız Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Trump’ın duvar inşa planını “yabancı düşmanı” olarak tanımladı ve Kongre’nin karşı çıktığı bu duvarı askeri ödeneklerle inşa ederek, yalnızca erkler ayrılığı ilkesine değil, sınır bölgesinde yaşayan topluluklara ve çevreye de kalıcı zarar vereceğini savundu.

Kampanyası boyunca seçmenlerine kaçak göçü önlemek için Meksika sınırına duvar inşa etme sözü veren Trump, bu sözü yerine getirmek için Kongre’den 6 milyar dolara yakın ödenek talebinde bulundu. 2018 Kongre ara seçimlerinde Demokrat Partililer Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirince Trump istediği ödeneği alamadı. Bunun ardından Trump federal hükümet bütçesini onaylamayarak Temsilciler Meclisi’ni köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Bütçe alamayan federal hükümet 35 gün kapalı kalınca, Trump bu kez başkanlık kararnamesiyle “Ulusal Acil Durum” ilan ederek, Savunma Bakanlığı’na ait fonları duvar inşaatına ayırmaya karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin önünü açtığı bu ödenekle şimdilik sınırın 160 kilometrelik bölümünde duvar inşası planlanıyor.

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