Trump Meksika sınırına duvarı Pentagon fonlarıyla örebilecek

Böylece Trump 2 buçuk milyar değerinde finansman kullanabilecek.ABD'de Yüksek Mahkeme, Trump yönetiminin ABD-Meksika sınırına duvar inşa edilmesi için Savunma Bakanlığı fonlarını kullanmasının önünü açtı. Yasa dışı göçü engellemek amacıyla ABD-Meksika sınırına duvar örülmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası dönemindeki temel vaatlerden biriydi.

Yüksek Mahkeme’nin muhafazakar olduğu bilinen beş yargıcı Cuma günü, Beyaz Saray’ın duvar inşasına ilişkin dört ihalede Pentagon fonlarını kullanmasına yeşil ışık yaktı. Mahkemenin liberal olduğu bilinen diğer dört üyesi ise ret oyu kullandı. Bu fonların söz konusu projeler için kullanılması, Mayıs ayında Kaliforniya eyaletindeki bir federal mahkeme tarafından geçici tedbir kararı ile durdurulmuştu. Yüksek Mahkeme böylece, alt mahkemenin kararını bozmuş oldu.

Bu çerçevede Trump, toplam 2 buçuk milyar dolar değerinde Pentagon fonunu kullanabilecek.

Trump: Büyük zafer

Başkan Trump, mahkeme kararı hakkında Twitter hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Başkan, "Vay canına! Duvar için büyük ZAFER. ABD Yüksek Mahkemesi alt mahkemenin emrini bozdu ve Güney Sınır Duvarı’nın devam etmesine izin verdi. Sınır Güvenliği ve Hukukun Üstünlüğü için büyük ZAFER!" mesajını paylaştı.