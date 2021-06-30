Trump Meksika Sınırına Gitti Biden’ı Eleştirdi

Eski Başkan Donald Trump, Başkan Joe Biden'ı sınır kontrollerini kaldırarak ulusal güvenliği ihmal etmekle suçlamak için ABD-Meksika sınırına gitti.

Cumhuriyetçi Teksas Valisi Greg Abbott ile birlikte konuşan Trump, Demokrat halefinin sınır politikalarının yasadışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığının artmasına yol açtığını öne sürdü.

"Gerçekten açık sınırlar mı istiyorlar yoksa beceriksizler mi?" diye soran Trump yaptığı konuşmada, 2016 seçimlerine Rusya'nın müdahalesine ilişkin soruşturma ve başkanken zihinsel ve fiziksel uygunluğuyla ilgili sorular da dahil, görev süresindeki eski meseleleri de gündeme getirdi.

Cumhuriyetçi siyasetin en etkili isimlerinden biri olmayı sürdüren Trump, 2024'te yeniden başkan adayı olmaya göz kırpıyor. Teksas eyaletinin güney ucundaki Weslaco yakınlarındaki mitingi, bu hafta halka açık ikinci etkinliği oldu.

Başkanlık yarışını Kasım ayında Biden'a kaybetmesi, Twitter'dan kalıcı olarak yasaklanması ve Facebook tarafından iki yıl süreyle hesabının askıya alınmasının ardından Trump, gündemde kalmak için mücadele ediyor.

Ticari imparatorluğuna yönelik adli soruşturmanın hız kazanması ise, siyasete dönüşüne darbe olabilir. Wall Street Journal gazetesi, Manhattan bölge savcısının 1 Temmuz’da Trump’ın şirketine ve mali işler müdürüne vergiyle ilgili ithamlarla suçlamada bulunmasının beklendiğini yazdı.

Ancak Trump'ın Teksas’taki açıklamaları, Reuters haber ajansının bildirdiği ve güneybatı sınırındaki tutuklamaların Biden'ın göreve başlamasından bu yana yirmi yıldaki en yüksek aylık seviyelere yükseldiğini gösteren rakamlarla çelişti.

Bununla birlikte, ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi'ne göre, aşırı dozdan ölümlerin birincil nedeni yasadışı narkotik bir ilaç olan fentanil, ABD’de daha erişilebilir hale 2014'ten bu yana geldi.

Ocak ayında göreve başlamasından bu yana Biden, Trump'ın kısıtlayıcı göçmenlik politikalarının çoğunu tersine çevirdi. Trump'ın imzasını taşıyan sınır duvarının inşasını durdurdu ve binlerce göçmeni ABD'deki sığınma davaları sonuçlanana kadar Meksika'da beklemeye zorlayan bir programı sona erdirdi.

Cumhuriyetçiler, artan sınır tutuklamalarını daha misafirperver politikalara bağlıyor.

Ayrıca, göçün, partinin önümüzdeki yıl yapılacak ara seçimlerde Kongre'nin kontrolunu Demokratlar’dan geri alma kampanyasının odak noktası olacağının sinyallerini veriyorlar.

Reuters’ın araştırma şirketi Ipsos ile düzenlediği anketse, Cumhuriyetçiler’in saldırılarının çok az etkisinin olduğunu gösteriyor. 11-17 Haziran'da yapılan bir ankette, katılımcı 4 bin 420 yetişkinin yaklaşık yüzde 10'u, göçü ülkenin en büyük önceliği olarak sıraladı. Bu oran Nisan ayına göre 5 puanlık bir düşüşe işaret ediyor. Cumhuriyetçiler arasında ise göçün öncelik olarak görülmesinin oranı, Nisan ayına göre 10 puan düşüşle yüzde 19.

Amerikalılar’ın, Biden'ın sınır meselelerini ele alma şeklini onaylaması son birkaç ayda neredeyse değişmedi, yüzde 47'si Başkan’ın göçmenlik konusundaki liderliğini onaylamadığını söylerken, yüzde 40'ı onayladıklarını söyledi.

Biden'ın Orta Amerika'dan göçün temel nedenleri olan yoksulluk, suç, yolsuzluk ve iklim değişikliğinin etkilerini ele almakla görevlendirdiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 25 Haziran’da ABD-Meksika sınırına yaptığı ziyaret sırasında, yetkilileri pratik çözümlere odaklanmaya çağırmıştı.

