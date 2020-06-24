Trump Meksika Sınırındaki Duvarı Teftiş Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına inşa edilen duvarı teftiş etmek ve kampanyası kapsamında seçmene hitap etmek amacıyla Arizona eyaletinde. Duvarın San Luis’teki bölümünü ziyaret eden ve duvarın 320’nci kilometresindeki levhayı imzalayan Trump “Sınırımız hiç bu kadar güvenli olmadı” mesajını verdi.
Başkan Trump, yaklaşık 39 derece sıcaklıkta Arizona eyaletinin Meksika sınırındaki San Luis kentine giderek tamamlanan duvar inşasını teftiş etti. Duvarın önünde hem Beyaz Saray’ın resmi fotoğrafçısına hem de basın mensuplarına poz veren Trump duvarın, 200’üncü milini (320. kilometre) göstermek için konulan levhayı imzaladı.
ABD Başkanı Trump’ın Meksika sınırındaki duvarı teftiş ziyaretiyle, geçen hafta sonu siyasi bir gövde gösterisi olması umulan ancak koltukların bir bölümünün boş kaldığı Tulsa mitinginin ardından seçim kampanyasında yeniden ivme kazanmayı amaçladığı yorumu yapıldı.
Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde seçmen tabanını motive edeceğini düşündüğü Meksika sınırını ziyaretinde Başkan Trump, Arizona’nın Cumhuriyetçi Valisi Doug Ducey ve federal Sınır Devriye yetkilileriyle bir araya gelerek “Sınırımız hiç bu kadar güvenli olmadı” dedi.
Amerikan yönetimi, 2017 yılının Ocak ayından bu yana sınır boyunca 338 kilometrelik duvar inşasının tamamlandığını belirtiyor ancak bu duvarın sadece 4,8 kilometrelik kısmının daha önce hiçbir bariyerin bulunmadığı bölgelerde olduğu görülüyor.
Trump’ın ziyaret ettiği Arizona’da vaka sayıları tırmanışta
Başkan Trump’ın ziyareti Corona virüsü salgınının gölgesinde gerçekleşiyor. Arizona, Mayıs ayı sonlarından bu yana ABD’de vaka sayılarında artışın yaşandığı eyaletlerden biri. Arizona aynı zamanda ülke genelinde pozitif çıkan Corona testi oranının da en yüksek olduğu eyalet.
Başkan Trump’ın ziyaret ettiği gün eyalette günlük vaka sayısının 3.600 olduğu ve bir gün içinde de 42 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Arizona, hastaneye kaldırılan, yoğun bakımda bulunan ve solunum cihazına bağlı olan hasta sayısı bakımından da ülke genelinde ilk sıralarda.
Eyalette toplam vaka sayısı 58 bin 179. Can kaybı ise 1,384. Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın konuşma yapmasının planlandığı Phoenix şehrinin Demokrat Partili belediye başkanı Kate Gallego, konuşmaya karşı çıkmış, bugüne kadar katıldığı etkinliklerde maske takmayan Trump’a maske takması çağrısında bulunmuştu.
Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Salı günü Temsilciler Meclisi komisyonunda verdiği ifadede, “Florida, Teksas ve Arizona’da vaka sayılarında görülen artışlarla mücadelede önümüzdeki birkaç haftanın kritik olacağını” söyledi.
Başkan Trump 2016’daki başkanlık seçimlerinde Arizona eyaletini kılpayı kazanmıştı.
Trump’ın Arizona ziyaretini eleştiren rakibi Joe Biden, “Donald Trump bir kez daha Amerika’nın karşı karşıya olduğu kamu sağlığı ve ekonomik krizi çözmek için uğraş vermek yerine Güney sınırımızdaki pahalı, etkisiz ve ziyankar duvarına odaklanmayı sürdürüyor” dedi.
Trump'ın ziyaret edeceği kiliseden virüs öldüren teknoloji açıklaması
Trump Arizona’daki temasları kapsamında Phoenix’teki bir kilisede ’’Trump’ı Destekleyen Öğrenciler’’ adlı gruptan 3 binin üzerinde kişiye hitap edecek.
Dream City Kilisesi yayınladığı bir videoda, ‘’COVID’i yüzde 99,9 oranında 10 dakika içinde öldüren’’ yeni bir ‘’iyonlaşma’’ teknolojisini devreye soktuğunu ve etkinliğe katılanların güvende olacağını belirtti.
Bununla birlikte, bu tür bir hava filtreleme cihazının, insanların yakın mesafede bulunduğu ortamlarda Corona virüsünün nefes yoluyla bulaşmasını engelleyebileceği yönünde bilimsel bir kanıt bulunmuyor.