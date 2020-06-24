Trump Meksika Sınırındaki Duvarı Teftiş Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına inşa edilen duvarı teftiş etmek ve kampanyası kapsamında seçmene hitap etmek amacıyla Arizona eyaletinde. Duvarın San Luis’teki bölümünü ziyaret eden ve duvarın 320’nci kilometresindeki levhayı imzalayan Trump “Sınırımız hiç bu kadar güvenli olmadı” mesajını verdi.

Başkan Trump, yaklaşık 39 derece sıcaklıkta Arizona eyaletinin Meksika sınırındaki San Luis kentine giderek tamamlanan duvar inşasını teftiş etti. Duvarın önünde hem Beyaz Saray’ın resmi fotoğrafçısına hem de basın mensuplarına poz veren Trump duvarın, 200’üncü milini (320. kilometre) göstermek için konulan levhayı imzaladı.

ABD Başkanı Trump’ın Meksika sınırındaki duvarı teftiş ziyaretiyle, geçen hafta sonu siyasi bir gövde gösterisi olması umulan ancak koltukların bir bölümünün boş kaldığı Tulsa mitinginin ardından seçim kampanyasında yeniden ivme kazanmayı amaçladığı yorumu yapıldı.

Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde seçmen tabanını motive edeceğini düşündüğü Meksika sınırını ziyaretinde Başkan Trump, Arizona’nın Cumhuriyetçi Valisi Doug Ducey ve federal Sınır Devriye yetkilileriyle bir araya gelerek “Sınırımız hiç bu kadar güvenli olmadı” dedi.