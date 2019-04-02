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Trump: “Meksika sınırını kapatmak için yüzde yüz hazırım”

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 23:12 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika sınırını kapatmak için yüzde 100 hazır olduğunu söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, komşu ülkenin yetkililerinin göçmen akışını durduramaması halinde Meksika ile ülkesi arasındaki sınırı kapatmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika sınırını kapatmak için yüzde 100 hazır olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, komşu ülkenin yetkililerinin göçmen akışını durduramaması halinde Meksika ile ülkesi arasındaki sınırı kapatmaya hazır olduğunu söyledi. Trump, "Meksika bunu yapmazsa ya da kongre ile duvar konusunda bir anlaşmaya varmazsak sınır kapatılacak. Yüzde 100 hazırız. Elbette, bunun ekonomi üzerinde olumsuz bir etkisi olacak. Ancak güvenlik daha önemli” açıklamasını yaptı.

"Belki de en iyi karar bu olur"
Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders de Trump’ın bu sözlerinin tehdit olmadığını söyledi. “Sınırın kapatılması ilk seçeneğimiz değil" ifadesini kullanan Sanders, "Belki de en iyi karar bu olur" dedi.
Trump ayrıca, göreve başladığından bu yana NATO’nun savunma harcamalarındaki artıştan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Çok büyük ilerlemeler kaydedildi ve NATO çok daha güçlü” dedi.
Rusya konusunda ise Trump, "Rusya ile iyi bir ilişkimiz olduğunu umuyorum. Bence Rusya ile iyi anlaşacağız” ifadelerini kullandı.

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