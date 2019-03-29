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Trump, Meksika sınırını kapatmakla tehdit etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 20:25 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika’yı ABD’ye göçmen akışını durdurmak için hiçbir şey yapmamakla suçlayarak, sınırı önümüzdeki hafta kapatma tehdidinde bulundu.ABD Başkanı Donald Trump, en önemli seçim vaatlerinden olan Meksika üzerinden göç akışını durdurma politikasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika’yı ABD’ye göçmen akışını durdurmak için hiçbir şey yapmamakla suçlayarak, sınırı önümüzdeki hafta kapatma tehdidinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, en önemli seçim vaatlerinden olan Meksika üzerinden göç akışını durdurma politikasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden “Demokrat Parti yüzünden dünyanın en zayıf göç yasalarına sahibiz” diyen Trump, kongrenin bu durumu değiştirmesi gerektiğini vurguladı. Trump bir diğer mesajında ise, “Meksika göçmenlerin kendi toprakları üzerinden ABD’ye girişini engellemek zorunda. Meksika uzun yıllardır ABD üzerinden servet elde etti. Eğer ABD’ye gelen yasadışı göçü derhal tamamen durdurmazsa, sınırı ya da sınırın büyük bölümünü gelecek hafta kapatacağım” ifadelerini kullandı.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, geçtiğimiz günlerde ülkenin Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın inşası için bütçeden 1 milyar dolar kullanılmasına onay vermişti.

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