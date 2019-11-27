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Trump: ‘Meksika Uyuşturucu Kartelleri Terör Örgütü İlan Edilecek’ 

27.11.2019 17:52 | Son Güncelleme

Meksika’da ABD vatandaşı Mormon bir aileye yönelik kanlı saldırının ardından harekete geçen ABD Başkanı Donald Trump, Meksika uyuşturucu kartellerinin terör örgütü listesine alınacağını söyledi. Meksika görüşme talebinde bulundu

Trump: ‘Meksika Uyuşturucu Kartelleri Terör Örgütü İlan Edilecek’ 

ABD Başkanı Donald Trump Meksika uyuşturucu kartellerinin terör örgütü listesine alınacağını söyledi. Meksika görüşme talebinde bulundu.

Başkan Trump, Salı günü eski Fox News sunucusu ve ABD’de muhafazakar bir ekran yüzü olarak tanınan Bill O’Reilly’ye verdiği röportajda konuyu gündeme getirdi. “(Terör örgütü) ilan edilecekler. 90 gündür bunun üzerinde çalışıyorum. Terör örgütü ilan etmek o kadar kolay değil. Bir süreçten geçilmesi gerekiyor. O süreç de başlıyor” ifadelerini kullandı.

Trump Meksika liderine “Girip biz temizleyelim” teklifinde bulunduğunu ancak kendisinin bu teklifi reddettiğini söyledi, “Bir noktada bir şey yapılması gerekiyor” dedi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı’ndan Trump’ın sözlerinin ardından açıklama geldi. Açıklamada hem bu konunun hem de organize suç örgütlerine silah ve para akışının görüşülmesi için yüksek düzeyli bir toplantı talep edileceği belirtildi.

Açıklamada, “Dışişleri Bakanı, ikili ilişiler gündeminde çok önemli yer tutan bu konuyu görüşmek üzere ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile irtibata geçecek” denildi.

ABD yasaları gereği bir grup, terör örgütü listesine alındığında, ABD’de yaşayanların bilerek bu gruba destek vermesi yasaklanıyor. Söz konusu grubun üyeleri de ülkeye giremiyor ve sınır dışı edilebiliyor.

“Başka bir ülkeden müdahale istemiyoruz”

Yasa uyarınca, terör örgütü ilan edilen grupla bağlantılı hesapların bulunduğunu tespit eden mali kuruluşların bu hesapları dondurması ve konuyla ilgili ABD Maliye Bakanlığı’nı anında bilgilendirmesi gerekiyor. Başkan Trump’ın açıklamalarına tepki gösteren Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ise Twitter’dan yaptığı açıklamada Meksika’nın ulusal güvenliğini ihlal edecek hiçbir adımı tolere etmeyeceğini belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada uyuşturucu kartelleriyle mücadelede başka ülkelerin müdahalesinin olmaması gerektiğini savunmuş, “Sorunlarımız Meksikalılar tarafından çözülecek. Başka bir ülkeden müdahale istemiyoruz” demişti.

Trump, Meksika’da ABD vatandaşı Mormon bir aileye yönelik son yıllarda düzenlenen en kanlı saldırının ardından, bu ay başında Twitter’dan paylaştığı mesajda Meksika’ya uyuşturucu kartellerine savaş açılması ve bu kartellerin yeryüzünden silinmesi için Meksika’ya yardım teklifinde bulunmuştu.

Meksika’nın kuzeyinde 4 Kasım günü yaşanan olayda, üç kadın ve hem ABD hem de Meksika vatandaşı olan altı çocuk düşürüldükleri pusuda öldürülmüştü. Meksikalı yetkililer öldürülen kişilerin bölgede faaliyet gösteren uyuşturucu çeteleri arasındaki çatışmada isim benzerliği sebebiyle hedef olmuş olabileceklerini söylemişti. Saldırıda ölenlerin yakınlarıysa katil zanlılarının kimleri hedef aldıklarını bildiklerini savunmuştu.

Saldırının ardından LeBaron ailesi kartellerin terör örgütü ilan edilmesi için imza toplamış, yaptıkları açıklamada “Bu gruplar terörist, bunu artık kabul etmenin zamanı geldi” demişti.

Meksikalı eski Kongre üyesi ve saldırıda öldürülenlerden birinin de yakını olan Alex LeBaron “ABD işgali” olarak nitelediği teklifi reddetmiş, “Terörist karteller tarafından zaten işgal edildik. Her iki ülke arasında gerçek bir koordinasyon talep ediyoruz. İki ülke de uyuşturucu, silah ve para ticaretindeki artıştan sorumlu” diye yazdı.

Meksika’daki uyuşturucu savaşında her yıl onbinlerce kişinin hayatını kaybediyor. Güçlü ve birbirine rakip uyuşturucu çeteleri nüfuz ve toprak sahibi olmak için birbirleriyle çatışıyor. Meksika’da sadece 2017 yılında 30 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkede cinayet oranı da 2006 yılından bu yana üç katına yükselmiş durumda.

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