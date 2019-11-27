Trump: ‘Meksika Uyuşturucu Kartelleri Terör Örgütü İlan Edilecek’ 

ABD Başkanı Donald Trump Meksika uyuşturucu kartellerinin terör örgütü listesine alınacağını söyledi. Meksika görüşme talebinde bulundu.

Başkan Trump, Salı günü eski Fox News sunucusu ve ABD’de muhafazakar bir ekran yüzü olarak tanınan Bill O’Reilly’ye verdiği röportajda konuyu gündeme getirdi. “(Terör örgütü) ilan edilecekler. 90 gündür bunun üzerinde çalışıyorum. Terör örgütü ilan etmek o kadar kolay değil. Bir süreçten geçilmesi gerekiyor. O süreç de başlıyor” ifadelerini kullandı.

Trump Meksika liderine “Girip biz temizleyelim” teklifinde bulunduğunu ancak kendisinin bu teklifi reddettiğini söyledi, “Bir noktada bir şey yapılması gerekiyor” dedi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı’ndan Trump’ın sözlerinin ardından açıklama geldi. Açıklamada hem bu konunun hem de organize suç örgütlerine silah ve para akışının görüşülmesi için yüksek düzeyli bir toplantı talep edileceği belirtildi.

Açıklamada, “Dışişleri Bakanı, ikili ilişiler gündeminde çok önemli yer tutan bu konuyu görüşmek üzere ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile irtibata geçecek” denildi.