HABER

Trump: "Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 06:24 | Son Güncelleme

Trump: "Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edeceğiz"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edecekleri açıklamasında bulundu.

Trump, gazeteci Bill O'Reilly'e verdiği mülakatta, "Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu olarak ilan edeceğiz. Son 90 gündür bunun üzerine çalışıyorum. Biliyorsunuz bu mesele kolay değil, geçmeniz gereken süreçler var ve biz de o süreçlerdeyiz." diye konuştu.

Trump'ın açıklamasının ardından Meksika Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak, ABD'li Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile bu konuda bir görüşme yapma talebi ilettiklerini belirtti.

Açıklamada, görüşmenin içeriğinin, terör örgütü ilan etme sürecinin yanı sıra, organize suç örgütlerine silah ve para akışına yönelik olacağı kaydedildi.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Güngören'de alev alev yanan tekstil atölyesinde 1'i ağır 5 kişi yaralandı (Geniş Haber)Güngören'de alev alev yanan tekstil atölyesinde 1'i ağır 5 kişi yaralandı (Geniş Haber)
GÜNCELLEME - İstanbul'da iş yeri yangınında 5 kişi yaralandıGÜNCELLEME - İstanbul'da iş yeri yangınında 5 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Meksika uyuşturucu karteli

En Çok Okunan Haberler

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı

Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Kritik toplantı 4 saat sürdü! İşte alınan kararlar

Kritik toplantı 4 saat sürdü! İşte alınan kararlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güngören’de bin metrekarelik tekstil atölyesinde yangın!

Bin metrekarelik tekstil atölyesinde yangın!

Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı! Çok kuvvetli geliyor!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Bolivya 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı

11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadılar!

Başkent’te cinnet getiren genç 20 metreden beton zemine çakıldı!

Annesiyle tartışırken 20 metreden beton zemine çakıldı!

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

Bursa'da üç kişinin yaşadığı ev küle döndü

Bursa'da üç kişinin yaşadığı ev küle döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.