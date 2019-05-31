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Trump, Meksika’ya ağır fatura çıkarttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2019 10:48 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçmenlik sorunu giderilinceye kadar Meksika’ya kademeli olarak ek tarifelerin uygulanacağını açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçle ilgili yeterli desteği vermeyen Meksika’ya ABD’nin 10 Haziran’dan itibaren ek tarifeler uygulayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçmenlik sorunu giderilinceye kadar Meksika’ya kademeli olarak ek tarifelerin uygulanacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçle ilgili yeterli desteği vermeyen Meksika’ya ABD’nin 10 Haziran’dan itibaren ek tarifeler uygulayacağını duyurdu. Beyaz Saray tarafından yayınlanan bildiride, Trump’ın Meksika hükümetinin uygulamalarından memnun olmazsa Meksika’ya uygulanacak yeni tarifelerin 1 Temmuz’da yüzde 10’a, 1 Ağustos’ta yüzde 15’e, 1 Eylül’de yüzde 20’ye, 1 Ekim’de ise yüzde 25’e çıkarılacağı belirtildi.
Trump, “Meksika hükümeti toplu olarak ABD’ye gelen göçmenlere ile ilgili yeterli mücadele ve işbirliği yapmıyor. ABD’nin ulusal güvenliği ve ekonomisi için acil olağanüstü bir tehdit oluşturuyor. Demokratlar bize destek vermiyor. Sınırda çok çarpıcı bir şey yapacağız çünkü insanlar ülkemize geliyor” diyerek sınırda önemli bir açıklama yapmayı planladığını söyledi.
Meksika’ya uygulanacak yeni tarifelerin, yasa dışı göçmenlik sorunu giderilinceye kadar kademeli olarak artacağını belirten Başkan Trump, Meksika hükümetini, El Salvador, Honduras ve Guatemala gibi ülkelerden sığınma talebinde bulunmak üzere akın akın ABD’ye gelenleri engellemek için yeterli çabayı göstermemekle suçladı.
Beyaz Saray, Trump’ın Meksika’ya yönelik ek tarifeleri uygulamak için Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasını kullanacağını duyurdu.

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