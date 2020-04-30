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Trump: Michael Flynn artık tamamen aklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2020 21:58 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in 2017'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerince yalan beyana zorlandığını gösteren belgelerin ortaya çıkmasına ilişkin, "Flynn tamamen aklandı." yorumundu bulundu.

Trump: Michael Flynn artık tamamen aklandı

Oval Ofis'te, New Jersey Valisi Phil Murphy ile bir araya gelen Trump, görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, Flynn hakkında ortaya çıkan belgelere ilişkin bir soru üzerine, "Flynn bir aklanma sürecinde. Dünkü notlara bakacak olursanız, Flynn tamamen aklandı." ifadelerini kullandı.

Flynn'e haksızlık yapıldığını savunan Trump, "Bazıları, Flynn'i mahvetti ama o geri dönecek. Daha büyük ve iyi bir şekilde geri gelecek. Bu konunun dışında kalmak zorunda değilim ama öyle kalmayı tercih ediyorum." dedi.

FLYNN'İN 'YALAN BEYANA ZORLADIĞINI' GÖSTEREN BELGELER BASINA SIZMIŞTI

Amerikan basınına sızan ve Flynn'in avukatlarının Adalet Bakanlığından teslim aldığı belirtilen yeni belgelere göre, FBI yetkililerinin 2017'deki görüşme için hazırlanırken, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı'na cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunup bulunmamak ve uyarırlarsa bunun ne zaman yapılması gerektiği konusunu istişare ettiğini göstermişti.

Belgeler, yetkililerin görüşmeden önce Flynn'in kendilerine yalan söylemesi üzerine kafa yorduğunu ortaya koyarken, kimliği bilinmeyen bir kişinin el yazısı notlarında amaçlarının bir yalanı kışkırtmak olup olmadığı üzerinde düşündüğü görülmüştü.
Avukatları, yeni belgelerinin, FBI yetkililerin 2017'deki bu kritik görüşmede müvekkillerini köşeye sıkıştırmaya çalıştığını ortaya koyduğunu savunmuştu.

FLYNN HAKKINDA SORUŞTURMA

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.
Trump'ın seçim döneminde de yakından çalıştığı Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından yapılan baskılar sonrasında 13 Şubat 2017'de Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden ayrılmıştı.

Flynn, Aralık 2017'de hakkında açılan soruşturma kapsamında özel savcılıkla anlaşma yoluna giderek Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda FBI'ya yalan beyanda bulunduğunu kabul etmişti.
Savcılık, Flynn'in soruşturmaya çok ciddi katkıda bulunduğunu belirterek, bu nedenle herhangi bir cezaya çarptırılmamasını istemişti.

Flynn'in avukatları, ocak ayında müvekkillerinin Rusya soruşturması çerçevesinde FBI'ya yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla ilgili verdiği ifadeyi geri çekmek için harekete geçmişti.

(AA)

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