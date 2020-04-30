Trump: Michael Flynn artık tamamen aklandı

Oval Ofis'te, New Jersey Valisi Phil Murphy ile bir araya gelen Trump, görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, Flynn hakkında ortaya çıkan belgelere ilişkin bir soru üzerine, "Flynn bir aklanma sürecinde. Dünkü notlara bakacak olursanız, Flynn tamamen aklandı." ifadelerini kullandı.

Flynn'e haksızlık yapıldığını savunan Trump, "Bazıları, Flynn'i mahvetti ama o geri dönecek. Daha büyük ve iyi bir şekilde geri gelecek. Bu konunun dışında kalmak zorunda değilim ama öyle kalmayı tercih ediyorum." dedi.

FLYNN'İN 'YALAN BEYANA ZORLADIĞINI' GÖSTEREN BELGELER BASINA SIZMIŞTI

Amerikan basınına sızan ve Flynn'in avukatlarının Adalet Bakanlığından teslim aldığı belirtilen yeni belgelere göre, FBI yetkililerinin 2017'deki görüşme için hazırlanırken, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı'na cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunup bulunmamak ve uyarırlarsa bunun ne zaman yapılması gerektiği konusunu istişare ettiğini göstermişti.

Belgeler, yetkililerin görüşmeden önce Flynn'in kendilerine yalan söylemesi üzerine kafa yorduğunu ortaya koyarken, kimliği bilinmeyen bir kişinin el yazısı notlarında amaçlarının bir yalanı kışkırtmak olup olmadığı üzerinde düşündüğü görülmüştü.

Avukatları, yeni belgelerinin, FBI yetkililerin 2017'deki bu kritik görüşmede müvekkillerini köşeye sıkıştırmaya çalıştığını ortaya koyduğunu savunmuştu.