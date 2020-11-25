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Trump Michael Flynn İçin Af Kararı Alabilir

25.11.2020 10:19 | Son Güncelleme:
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Trump Michael Flynn İçin Af Kararı Alabilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn için bir af kararı çıkarabileceği iddia ediliyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn için bir af kararı çıkarabileceği iddia ediliyor. İlk olarak Axios adlı internet haber sitesi tarafından ortaya atılan iddia konuyla ilgili yakın bir kaynağa dayandırılıyor.

Eski Ulusal güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğine dair soruşturmada FBI’ya yalan söylediğini itiraf etmişti.

Başkan Donald Trump’ın Michael Flynn’le ilgili bir af kararı alma düşüncesinde olduğu ancak bu kararından da heran vazgeçebileceği de belirtiliyor.

Trump, eğer Flynn için bir af kararı çıkarırsa, bu Trump tarafından bir üst düzey yetkili hakkında alınmış ilk af kararı olacak.

Flynn, Rusya’nın Washington Büyükelçisi’yle, Başkan Trump görevi devralmadan haftalar öncesinde yaptığı görüşmeler konusunda FBI’a yalan söylediğini kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mart ayında yaptığı bir açıklamada kendisi de Flynn için bir af kararı almayı düşündüğünü çünkü FBI ve Adalet Bakanlığı’nın Flynn’in hayatını mahvettiğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin başkan seçildiği 2016 yılı seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddialarına ilk günden buy ana karşı çıkıyor ve kendi deyimiyle bunun “Yalan haber medyası tarafından üretilmiş bir siyasi cadı avı” olduğu tezini savunuyor.

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