Trump milyonlarca göçmeni göndermek istiyor

Trump, göçmenlerin geldikleri kadar hızlı şekilde ülkeden çıkarılacağını belirtti.ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu'nun "ABD'ye yasa dışı yollardan gelen milyonlarca yabancının ülkeden ayrılması sürecini" gelecek hafta başlatacağını ve bu sürecin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini söyledi.

Bir hükümet yetkilisi federal mahkemeler tarafından son sınır dışı uyarısı tebliğ edilen 1 milyondan fazla kişinin söz konusu olduğunu kaydetti. Başka bir yetkili ise ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu'nun böyle bir plandan haberdar olmadığını aktardı.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu'nun bu tür bir süreç öncesi açıklama yapmasının olağandışı olduğu belirtiliyor. Bazı yetkililer ise bu açıklamanın ABD'ye yasa dışı yollardan gelmeyi planlayanları caydırma amaçlı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu yetkilisi Mark Morgan bu ay başında gazetecilere verdiği mülakatta aileleri sınır dışı etme planları olduğunu ancak bunun insani bir şekilde yapılacağını açıklamıştı.