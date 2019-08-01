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Trump, Moğolistan Cumhurbaşkanı Battulga ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 00:29 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltma Battulga arasındaki görüşmede ikili ekonomik ve güvenlik eksenli ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltma Battulga arasındaki görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Moğolistan'ın Afganistan'daki uluslararası koalisyona yaptığı katkının da ele alındığı bildirildi.

ABD Başkanı Trump ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Battulga, Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki lider arasındaki görüşmede özellikle ekonomik ve güvenlik eksenli ilişkilerin derinleştirilmesi konusunun ele alındığı bildirildi.

- Afganistan misyonuna vurgu

İki ülke arasındaki iş birliğinin "stratejik ortaklık" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Başkan Trump, Afganistan'daki uluslararası koalisyona yaptığı katkılarla Moğolistan'ın küresel güvenliği artırma yönündeki çabalarını takdir ettiğini belirtti." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Moğolistan'daki yatırımlarını artırmasına yönelik adımların da ele alındığı kaydedilen açıklamada, Moğolistan'ın dini özgürlükler konusundaki çabalarına da vurgu yapıldı.

- Hediye ata "Victory" adı verildi

Öte yandan görüşme öncesinde Beyaz Saray'a girişinde Trump, Moğolistan yönetiminin kendi oğluna bir at hediye ettiğini, ata "Victory" adını verdiklerini belirtti.

Amerikan medyasında ilgi toplayan atla ilgili Moğolistan Cumhurbaşkanına teşekkür eden Trump, atın çok güzel olduğunu söyledi.

Çin ile Rusya arasındaki konumu "stratejik" olarak nitelendirilen Moğolistan'ın ABD ilişkilerinin, 2017'de göreve gelen Battulga döneminde geliştiği kaydediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Moğolistan

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