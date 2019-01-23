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Trump'tan Venezuela'ya geçici devlet başkanı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.01.2019 21:24 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

Trump'tan Venezuela'ya geçici devlet başkanı

ABD Başkanı Trump, yazılı bir açıklama yaparak, Venezuela'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump, açıklamasında, "Bugün resmi olarak Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıyorum. Venezuela halkı tarafından seçilen tek meşru yönetim aracı olan Ulusal Meclis, Nicolas Maduro hükümetinin ise meşru olmadığını ilan etmek üzere Anayasayı harekete geçirdi ve dolayısıyla artık devlet başkanlığı koltuğu boş durumdadır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin siyasi ve ekonomik gücünü Venezuela'da demokrasinin restorasyonu için kullanmaya devam edeceğini ifade eden Trump, Batı ülkelerinin liderlerine de Guaido'yu tanımaları çağrısında bulundu.

Trump, ABD'nin Maduro yönetimini kendi eylemleri dolayısıyla sorumlu tutmaya devam edeceğini vurguladı.

Guaido'nun dün paylaştığı bir açıklamaya atıfta bulunan Trump, "Şiddet gaspçının silahıdır, bizim tek net adımımız ise özgür ve demokratik bir Venezuela için birlikte ve güçlü durmaktır." ifadesini kullandı.

Son dönemde siyasi tansiyonun giderek yükseldiği ülkede muhalefet ve iktidar yanlıları kentin farklı bölgelerinde gösteri düzenliyor.

Caracas'ta Ulusal Muhafız Birliğine mensup bir grup asker, 2 gün önce hükümete başkaldırmış ve yayımladıkları görüntülü mesajla halka ayaklanma çağrısı yapmıştı.

Kentin Cotiza semtinde gerçekleşen olay sonrası bölgeye operasyon düzenlenmiş ve isyancı 27 asker teslim olmuştu.

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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido Trump Son dakika geçici devlet başkanı

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
karistirmadigin ulke yok abd
Gitti bir arkadaş daa
Venezuellanın yönetim biçimi kiminkine benziyordu.
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