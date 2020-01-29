HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump NAFTA’nın Yerini Alacak Anlaşmayı İmzaladı

Trump NAFTA’nın Yerini Alacak Anlaşmayı İmzaladı

29.01.2020 22:52 | Son Güncelleme

Trump’ın ABD istihdamını Meksika’ya taşıdığı gerekçesiyle eleştirdiği NAFTA’nın yerini alacak yeni anlaşma, geçen ay Kongre’de onaylanarak başkanın imzasına sunulmuştu

Trump NAFTA’nın Yerini Alacak Anlaşmayı İmzaladı

Amerika Başkanı Donald Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yerini alacak ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması’nı bugün Beyaz Saray’da düzenlenen törende imzaladı. Beyaz Saray’da düzenlenen açık hava töreninde, 400 davetli hazır bulunurken, anlaşmanın Kongre’den geçmesinde etkili olan Demokrat Partili isimler katılmadı.

Trump’ın ABD istihdamını Meksika’ya taşıdığı gerekçesiyle eleştirdiği NAFTA’nın yerini alacak yeni serbest ticaret anlaşması, geçen ay Kongre’nin her iki kanadında da onaylanarak başkanın imzasına gitmişti.

Kanada ve Meksika ile yapılan serbest ticaret anlaşması Trump’ın seçildikten sonra sembolik önceliklerinden biri haline gelmişti. Beyaz Saray’daki törene katılanlara seslenen Trump, yeni anlaşmayı “Bugün nihayet NAFTA kabusunu sona erdiriyoruz” sözleriyle duyurdu.

Yeni ticaret anlaşmasının imza törenine bir grup işçi baretleriyle katıldı.

Yeni ticaret anlaşması Meksika’da çalışma koşulları standartlarına uymayan fabrika ve tesislerin teftiş edilmesinin önünü açıyor. NAFTA bölgesinde çevre sorunları için 600 milyon dolarlık kaynak yaratıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Koronavirüs, Starbucks'ı da vurdu!Koronavirüs, Starbucks'ı da vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

'Acil' Koronavirüs toplantısı kararı!

'Acil' Koronavirüs toplantısı kararı!

Bekçilere yeni yetkiler! TBMM'den geçti

Bekçilere yeni yetkiler! TBMM'den geçti

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lufthansa, Çin’e olan tüm uçuşlarını iptal etti

Resmen duyurdular: Çin'e tüm uçuşlar durduruldu

Koronavirüs salgını: Starbucks, Çin'deki 2000 şubesini kapattı

Koronavirüs, Starbucks'ı da vurdu!

Dünya Sağlık Örgütü'nden acil Koronavirüs toplantısı

'Acil' Koronavirüs toplantısı kararı!

Otobüs çukura düştü: 27 kişi hayatını kaybetti!

Otobüs çukura düştü: 27 kişi hayatını kaybetti!

Bir salgın hastalık haberi de o ülkeden geldi!

Bir salgın hastalık haberi de o ülkeden geldi!

Virüsten korunmak için kafalarına bidon geçirdiler!

Virüsten korunmak için kafalarına bidon geçirdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.