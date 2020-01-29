Trump NAFTA’nın Yerini Alacak Anlaşmayı İmzaladı

Amerika Başkanı Donald Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yerini alacak ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması’nı bugün Beyaz Saray’da düzenlenen törende imzaladı. Beyaz Saray’da düzenlenen açık hava töreninde, 400 davetli hazır bulunurken, anlaşmanın Kongre’den geçmesinde etkili olan Demokrat Partili isimler katılmadı.

Trump’ın ABD istihdamını Meksika’ya taşıdığı gerekçesiyle eleştirdiği NAFTA’nın yerini alacak yeni serbest ticaret anlaşması, geçen ay Kongre’nin her iki kanadında da onaylanarak başkanın imzasına gitmişti.

Kanada ve Meksika ile yapılan serbest ticaret anlaşması Trump’ın seçildikten sonra sembolik önceliklerinden biri haline gelmişti. Beyaz Saray’daki törene katılanlara seslenen Trump, yeni anlaşmayı “Bugün nihayet NAFTA kabusunu sona erdiriyoruz” sözleriyle duyurdu.

Yeni ticaret anlaşmasının imza törenine bir grup işçi baretleriyle katıldı.

Yeni ticaret anlaşması Meksika’da çalışma koşulları standartlarına uymayan fabrika ve tesislerin teftiş edilmesinin önünü açıyor. NAFTA bölgesinde çevre sorunları için 600 milyon dolarlık kaynak yaratıyor.

