Trump NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşeceği duyuruldu.

ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geleceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump, 2 Nisan’da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i Beyaz Saray’da ağırlayacak. NATO’nun 70’inci yıldönümü onuruna, Başkan ve Genel Sekreter uluslararası barış ve güvenliğin muhafaza etmesi açısından ittifakın önemini vurgulayacak" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada görüşmede NATO’nun son zamanlarda elde ettiği başarıların ve müttefik ülkelerin yüzleştiği yeni problemlerin ele alınacağı belirtilerek Trump ve Stoltenberg’in özel görüşmeler yapacağı da vurgulandı.

