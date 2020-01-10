NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de yeşil ışık yaktı.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, NATO'nun Ortadoğu ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, "NATO'nun büyümesi gerektiğini düşünüyorum ve Ortodoğu'yu da almayız" dedi. IŞİD'in uluslararası bir sorun olduğunu kaydeden Trump, bu örgütle mücedelede başka ülkelerin de yardımcı olabileceklerini söyledi.

Trump, "NATO Ortadoğu'ya açılmalı. Şu an yük bizim üzerimizde ve bu adil değil" diye konuştu.

Bu konudaki görüşlerini Çarşamba günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de paylaştığını belirten ABD Başkanı, genel sekreterin de bunu "heyecanla karşıladığını" aktardı.

Trump 70 yıllık ittifakın adını da NATO ve Ortadoğu (Middle East) ifadelerinin kısaltması olarak "NATOME" şeklinde değiştirilmesini önerdi.

NATO'dan açıklama

NATO'dan Trump'ın önerisi üzerine yapılan açıklamada Ortadoğu'da özellikle eğitim alanındaki rollerini arttırmayı düşünecekleri aktarıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bunun geniş bir askeri konuşlanma anlamına gelmeyeceğini belirterek, NATO tarafından Afganistan ve Irak'ta yerel askerlere verilen eğitimlere dikkat çekti. Stoltenberg, "Uluslararası terörizm ile savaşmanın en iyi yolu, NATO birliklerini büyük askeri operasyonlara göndermek değildir. Yerel güçlere terörizmle savaşabilecekleri imkanı sağlamaktır. Bizim Afganistan ve Irak'ta yaptığımız budur. Bunu arttırmanın yollarına bakabiliriz" dedi.