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Trump: “NATO üyesi Türkiye oldukça iyi bir iş çıkarıyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2019 17:35 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, "NATO üyesi Türkiye oldukça iyi bir iş çıkarıyor” dedi.ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen NATO Liderler Toplantısı kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, "NATO üyesi Türkiye oldukça iyi bir iş çıkarıyor” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen NATO Liderler Toplantısı kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Görüşmede açıklamalarda bulunan Trump, toplantının başarılı geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.
"Her şeyi görüştük. Suriye’yi ve Kütleri görüştük” diyen Trump, “NATO üyesi Türkiye oldukça iyi bir iş çıkarıyor” dedi.
Trump, Türkiye’nin Suriye’deki faaliyetleri ile ilgili, “Sınırda da çok iyi iş yaptılar. Güvenli bölgede de iyi işler yapıyorlar. Tabii ki uzun zamandır devam eden çatışmalar vardı. Ateşkes çok ama çok iyi devam ediyor” şeklinde konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in orta menzilli füze sitemleri konusundaki adımlarına ilişkin Trump, “Rusya ile birçok konuda görüşüyoruz. Nükleer silahların üretilmesinin sona erdirilmesi de çok önemli. Bence dünyadaki bir numaralı sorun bu. Diğer her şeyden daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda gerçekten yoğun çalışmalarımız var. Bir şeyler olmasını istiyorlar, ben de aynı fikirdeyim. Çin’in de bizimle aynı görüşte olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Almanya’nın ABD’nin önemli bir ticaret ortağı olduğunu söyleyen Trump, “Zorlu görüşmeler oldu. Büyük bir dengesizlik olduğunu söyleyebilirim. Onlarca yıldır ABD ve Avrupa arasında büyük bir ticaret dengesizliği var” diye konuştu.
ABD’nin adil bir ticaret istediğini söyleyen Trump, “Ne olacağını göreceğiz. Çin’le görüşüyoruz diğerleriyle görüşüyoruz. Güney Kore ile Japonya le anlaşma yaptık. Japonya ile yaptığımız anlaşma önümüzdeki yıl da devam edecek. En önemli anlaşma Kanada ve Meksika ile yapılacak USMCA olacak" şeklinde konuştu.
Çin’in 5G alt yapısıyla ilgili olarak Trump, “Çin’in 5G altyapısının bir güvenlik tehdidi olduğu konusunda düşüncem değişmedi. İtalya ile görüştük. Kimle konuşsam Çinlilerle çalışmayacağız diyor. Bence bu bir güvenlik riski” diye konuştu.

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