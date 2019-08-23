Trump neden Almanya'yı görmezden geliyor?

Uzmanlara göre bugüne kadar Merkel'i Berlin'de ziyaret etmeyen Trump'ın bu politikası kapsamlı bir stratejinin parçası.ABD Başkanı Donald Trump yeniden Avrupa'da temaslarda bulunacak. Cuma günü G7 zirvesi için Fransa'ya gidecek olan ABD Başkanı, 31 Ağustos'ta ise İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80'nci yıldönümü vesilesiyle Polonya'da düzenlenecek olan anma törenine katılacak. Ancak komşu ülkeye gidecek olmasına rağmen Almanya'ya da gelerek Başbakan Angela Merkel'le görüşmek için herhangi bir girişimde bulunmayan Trump'ın yakın bir tarihte de Berlin'i ziyaret etmesi beklenmiyor. İki yıldan fazla bir zamandır başkanlık koltuğunda oturan Trump henüz başkent Berlin'e resmi ziyarette bulunmadı. Sorun ne? ABD ile Almanya arasındaki sorunlara dair uzun bir liste bulunuyor. ABD Almanya'nın savunma harcamalarını yetersiz bularak, artırılmasını talep ediyor. Bunun yanı sıra İran'a yönelik tutum konusunda iki ülke arasında görüş ayrılıkları bulunuyor. Berlin'in Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattına olan desteği ve Merkel'in Çin'i başlıca altyapı projelerinden uzak tutmakta direnmesi gibi konularda da iki ülke farklı görüşte.

Siyasi gerilimin yanısıra, yüz yüze geldiklerinde Trump ve Merkel'in kimyalarının tutmadığı biliniyor. Haziran ayındaki Normandiya çıkarmasının yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende ABD Başkanı, Merkel'le tokalaşmamıştı. Konuyu DW'ye değerlendiren Alman Dış İlişkiler Konseyi'nden siyaset bilimci Josef Braml, "Almanya'ya had bildirme ve Grönland'ı satmayı kabul etmedikleri için önceden planlanmış olan Eylül ayındaki Danimarka ziyareti iptal etmek gibi davranışların Trump'ın tartışmalı liderlik tarzının tipik örnekleri olduğunu" ifade etti. Braml, "Kendisini patron gibi görüyor. Amaçlarını ve istekleri açıkça söylüyor ve 'astlarını' taleplerinin karşılanmasına göre ya ödüllendiriyor ya da cezalandırıyor" değerlendirmesinde bulundu. Almanya ve Danimarka'nın yok sayılarak cezalandırıldığını belirten Braml, diğer yandan Polanya'nın ABD başkanının gözüne girmeye çalıştığını kaydetti. Polonya'nın Trump üzerindeki etkisi Almanya'dan fazla Berlin'in Washington'daki etkisi azalırken, Varşova'nın transatlantik imajı Trump göreve geldiğinden bu yana bir hayli parladı. Heritage Foundation isimli düşünce kuruluşundan Nile Gardiner Alman kamu yayın kuruluşu ARD'ye yaptığı değerlendirmede, "Polonya'nın etkisi Almanya'nınkinden daha fazla. Polonya'yı İnglitere'nin ardından ABD'nin ikinci en önemli ortağı olarak görüyorum" dedi.