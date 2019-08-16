Trump: 'Nefret Etseniz de Bana Oy Vermek Zorundasınız'

Cumhuriyetçi Başkan ayrıca Çin’le ilgili politikalarını da savundu. Trump 250 milyar dolarlık Çin ithal ürününe yüzde 25 oranında gümrük vergisi koymuştu. Trump geri kalan 300 milyar dolarlık Çin ithal ürününe de yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunuyor.

Trump mitingi sırasında ekonomiyle ve küresel ekonomideki yavaşlama nedeniyle Çarşamba günü Dow Jones Endüstriyel Endeksi’ndeki yüzde 3’lük düşüşle ilgili kaygıları görmezden geldi. Ekonominin kötüye gitmesini önlemek, Trump’ın 2020’de yeniden seçilmesi için kritik önem taşıyor.

Trump, “Beni sevseniz de benden nefret etseniz de bana oy vermek zorundasınız” dedi.

Başkan Donald Trump, ABD ekonomisinin iyi gittiği konusunda borsalardaki dalgalanmaya rağmen destekçilerini ikna etmeye çalışıyor. New Hampshire’daki mitinginde Trump seçmenlerine mali güvencelerinin 2020’de yeniden seçilmesine bağlı olduğunu söyledi.

Trump Noel tatili öncesinde fiyat artışını önlemek için bu ürünlerin neredeyse yarısına vergi uygulanması kararını askıya aldı.

Trump ticaret savaşının Çin’e milyonlarca kişiye iş kaybettirdiğini bu nedenle Pekin’in bir ticaret anlaşması yapmayı istediğini, ancak Amerika’nın bu konuda acele etmediğini söylüyor.

Trump mitinginde “Çin’le anlaşma yapmaya henüz hazır değiliz” dedi.

Trump, Teksas Eyaletinin El Paso kenti ve Ohio eyaletinin Dayton kentlerinde 31 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıların ardından ilk kez miting düzenledi. Bu saldırılar Kongre’de silah güvenliği konusunda hızla adım atılması çağrılarının yükselmesine neden olmuştu.

Trump, ABD’nin vatandaşlarının kanunla verilen kendilerini koruma hakkını zorlaştıramayacağını söyledi ancak akıl hastalarının kaldığı tesislerin kapasitesinin arttırılması gerektiğini savundu. Trump bunun maliyetinin nasıl karşılanacağını ise söylemedi.

Trump ayrıca Avrupa Birliği’nin (AB) Çin’den daha küçük ama daha kötü olduğunu söyledi. 2016’da Wisconsin, Michigan ve Pennsylvania eyaletlerindeki seçim zaferlerini öven Trump, geçtiğimiz günlerde bir kişinin New York’ta bir trafik polisine pet şişeden su sıktığı görüntülerin basına yansımasından yola çıkarak bunun utanç verici olduğunu da kaydetti.