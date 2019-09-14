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Trump, Netanyahu ile "Karşılıklı Savunma Anlaşması"nı görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 18:59 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İsrail arasında muhtemel Karşılıklı Savunma Anlaşması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında Karşılıklı Savunma Anlaşması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü belirtti.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ABD ve İsrail arasında, ülkelerimiz arasındaki muazzam ittifakı daha da güçlendirecek Karşılıklı Savunma Antlaşması ile ilgili mesafe kaydetme olasılığını tartışmak üzere Başbakan Netanyahu ile telefonda görüştüm." ifadesini kullandı.

New York'ta eylülün son haftası gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu açılışında Netanyahu ile bir araya geleceğini bildiren Trump, "İsrail seçimlerinden sonra bu Karşılıklı Savunma Anlaşması konusundaki görüşmeleri sürdürmeyi dört gözle bekliyorum." paylaşımında bulundu.

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