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Trump Netanyahu ve Gantz’la Ortadoğu Barış Planını Görüşecek

26.01.2020 23:42 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve muhalefet lideri Benny Gantz ile Pazartesi günü arka arkaya görüşmeler yapacak

Trump Netanyahu ve Gantz’la Ortadoğu Barış Planını Görüşecek

Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve muhalefet lideri Benny Gantz ile Pazartesi günü arka arkaya görüşmeler yapacak.

Trump’ın bu görüşmelerde Ortadoğu Barış Planı hakkında bilgi vereceği tahmin ediliyor.

Trump önce Netanyahu’yla, daha sonra da seçimlerdeki rakibi Gantz ile bir araya gelecek. Gantz geçen hafta barış planının İsrail’de Mart ayında yapılacak genel seçimler öncesinde açıklanmasına karşı çıkmaktan geçen hafta vazgeçmişti.

Reuters haber ajansına konuşan bir kaynağa göre görüşmeler Salı günü de sürecek. Netanyahu Washington’a gitmek için yola çıkmadan önce ‘‘Bugün, en önemli çıkarlarımıza hitap ettiğini düşündüğüm orta doğu planını ortaya koyan Başkan’a destek vermek için Washington’a yola çıkıyorum. Pazartesi günü başkan Trump’la görüşeceğim ve Salı günü birlikte tarih yazacağız’’ dedi.

Gantz da Başkan’la görüşmesinin Pazartesi günü yapılacağını doğruladı.

Trump geçen hafta yaptığı açıklamada uzun süredir ertelenen planının ayrıntılarını İsrailli siyasetçilerle görüşmesinden hemen önce açıklayacağını söylemişti.

Eski Genelkurmay Başkanı olan Mavi ve Beyaz Partisi’nin lideri Gantz da Başkan Trump’ın Ortadoğu planına destek veriyor.

Cumartesi günü yaptığı açıklamada Gantz, ‘‘Başkan Trump’ın aracı olduğu barış planı Ortadoğu’daki farklı oyunculara tarihi ve bölgesel bir anlaşmaya varmaları için yol gösterecek anlamlı bir mihenk taşı olacak’’ ifadelerini kullandı.

İsrail ve Filistin sorununa çözüm getirmesi umulan planın açıklanması son iki yılda birçok kez ertelenmişti.

Reuters haber ajansına açıklama yapan bir kaynağa göre Trump’ın Netanyahu ve Gantz’la aynı zamanda görüşmesinin nedeni İsrail seçimlerinde bir adayı diğerine tercih ettiği yorumlarının ortaya çıkmasını önlemek.

Trump, Filistinliler’in barış planı ilk açıklandığında olumsuz tepki göstereceklerini ama aslında planın onlar açısında son derece olumlu olduğunu iddia etmişti.

Trump yönetimi Haziran ayında planın ekonomik kısmına ilişkin açıklamalar yapmış ve Filistin bölgelerine 50 milyar dolarlık uluslararası yatırım önerisinden bahsetmişti. Ancak Filistin yönetimi, konunun sadece ekonomik düzeye indirgenemeyeceği eleştirisinde bulunmuştu.

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