Trump, New York Güney Bölge Başsavcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı

"İstifa etmedim. Bu görevden istifa etmeyi düşünmüyorum. Başkanın atadığı bir isim Senato tarafından onaylanana kadar görevden ayrılmayacağım. O zamana kadar soruşturmalarımız hiçbir erteleme ya da kesintiye uğramadan devam edecektir.

"Görevden çekileceğini" Adalet Bakanı'nın bu açıklamasıyla öğrenen Berman, hızla bir yanıt yayımlayarak böyle bir istifadan haberi olmadığını duyurdu:

Barr, Jay Clayton'ın ataması Senato tarafından onaylanana kadar New Jersey Başsavcısı Craig Carpenito'nun vekaleten bu göreve getirileceği bilgisini de verdi.

Açıklamada Berman'ın Başsavcılık görevinden çekileceğini duyuran Barr, Trump'ın onun yerine atamayı düşündüğü ismi de verdi. Bu isim ABD Güvenlik ve Değişim Komisyonu Başkanı Jay Clayton'dı.

Adalet Bakanı Barr'ın açıklamasının ardından Berman, bir gece önce yaptığı açıklamadan farklı olarak, göreve yardımcısının getirilmesi konusunda uzlaştıklarını ve krize son vermek için görevden çekileceğini açıkladı.

"Bu ofisin çalışanlarıyla birlikte korkusuzca ve hiçbir çıkar sağlamadan adaleti sağlamak için yaptığım her çalışmaya çok değer veriyorum. Bu ofisin baktığı önemli davaların engellenmeden devam edeceğini garanti altına almaya kararlıyım."

Açıklamanın ertesi günü yani cumartesi sabahı Berman, Manhattan'daki başsavcılık ofisine giderek işinin başına geçti.

Trump'ın 2018 yılında atadığı Berman, Başkan'a çok yakın bazı isimlerle ilgili soruşturmaları yürüttü.

Bunların arasında, Kongre'ye ve ABD yasama organına yalan söylediği ve seçim kampanyasında hile yaptığı gerekçesiyle hapis yatan, Başkan Trump'ın eski avukatı Michael Cohen de var.

Berman, daha kritik bir isimle ilgili soruşturmayı da şu an yürütüyor: Başkan Trump'ın şimdiki kişisel avukatı Rudy Giuliani.

Amerikan basını, Berman'ın, Giuliani'nin iki ortağını, Trump'ın bu yıl kasım ayında yapılacak seçimde yeniden seçilmesi için yapılan yurt dışı kaynaklı bir bağışın üzerini kapatma suçlamasıyla soruşturduğunu yazdı.

ABD basınına göre bu iki ortak aynı zamanda, Trump'ın seçimdeki rakibi Demokrat aday Joe Biden'ın Ukrayna'daki işlerini inceleyip hatasını bulmaya çalışırken Giuliani'ye yardım etti.