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Trump New York’ta Eski Muhariplerin Anma Etkinliğine Katıldı

11.11.2019 20:52 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, New York’ta Eski Muharipler Günü anma etkinliğine katıldı. Madison Square Park’ta Birleşik Savaş Muharipleri Konseyi’nin düzenlediği yürüyüşün açılışında konuşan Trump, grubun etkinlikte konuşma yapma davetini kabul eden görevdeki ilk ABD başkanı oldu

Trump New York’ta Eski Muhariplerin Anma Etkinliğine Katıldı

Başkan Donald Trump, New York’ta Eski Muharipler Günü anma etkinliğine katıldı. Madison Square Park’ta Birleşik Savaş Muharipleri Konseyi’nin düzenlediği yürüyüşün açılışında konuşan Trump, grubun etkinlikte konuşma yapma davetini kabul eden görevdeki ilk ABD başkanı oldu.

Trump konuşmasında, ABD’nin eski muharipleri için, “Bizim için her şeylerini riske ettiler. Şimdi bizim görevimiz hayatlarımızın her bir gününde onlara hizmet etmek ve onları korumak” dedi.

Trump’ın konuşması sırasında, alanda toplanan yüzün üzerinde protestocudan ıslık ve yuhalama sesleri duyuldu. Gruptan bazıları, “Onu hapse at”, “Utan, utan, utan” şeklinde sloganlar attı.

T rump kalabalığa hitabında, ülkenin eski muhariplerinin sık sık “kötülerle” karşı karşıya kaldığını ama geri adım atmadıklarını söyledi.

Başkan Trump, “Savaştan döndünüz ve dönmeyen arkadaşlarınızı hiçbir zaman unutmadınız. Ama sizin en çok övgüyü hak eden tarafınız, ondan sonraki yıllarda hayatlarınızı yaşama biçiminiz” diye konuştu.

Konuşmasında ABD ordusunun gücüne vurgu yapan ve Amerikan özel kuvvetlerinin İdlib’deki operasyonu sırasında IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin ölümüne değinen Trump, “El Bağdadi öldü. Ondan sonraki ikinci isim de öldü. Şimdi gözümüz üç numarada” ifadesini kullandı.

Trump, Birleşik Savaş Muharipleri Konseyi’nin yürüyüşüne uzun süredir destek veren isimler arasında yer alıyor. New York Times gazetesi, Trump’ın 1990’larda gruba 200 bin dolar bağış sözü verdiğini ve yürüyüşün “büyük mareşali” ilan edilmesi karşılığında yakın çevresinden para toplama önerisinde bulunduğunu yazdı.

Trump aslında doğma büyüme New Yorklu ama Demokrat Partililer’in güçlü olduğu kentin seçilmiş yetkililerince kendisine yönelik muameleden şikayet ederek, yakın zaman önce resmi ikametgahını Florida’ya taşımıştı.

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