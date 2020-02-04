Trump Nijerya vatandaşlarının önünü kapadı

Bu yasakla beraber, 200 milyon Nijerya vatandaşının ABD’ye seyahati artık tamamen yasak hale gelirken, Nijerya, Eritre, Kırgızistan ve Myanmar vatandaşlarına ABD vatandaşlığının yolu da kapandı. Hatta, sağlık nedenleriyle, tedavi olmak için de ülkeye giriş yapamayacaklar.

ABD Dışişleri Bakanlığı bu kararın nedeni olarak, bu ülkelerin gerekli güvenlik standartlarını sağlayamamasını dile getiriyorlar. Eğer hükümetler tarafından gerekli önlemler alınırsa, bu yasakların kalkacağının da altı çiziliyor.

Nijerya vatandaşları arasında, teknoloji konusunda yetenekli gençler de bulunuyor ancak bunların da artık ABD’li şirketlerle çalışmaları mümkün olmayacak gibi görünmüyor. Nijerya’da, ABD karşıtı çok etkin bir terör örgütü olan BokoHaram faaliyetleri zirvede. Dolayısıyla bu ülkeden ABD’ye sızabilecek militanların ağır bir saldırı yapmasından endişe ediliyor.

Öte yandan Nijerya’daki teknoloji şirketlerine, ABD’li yatırımcılar bugüne kadar 750 milyon dolardan fazla yatırım yapmış durumdalar. Sadece Mastercard, 2019 yılında Nijeryalı bir startup’a 500 milyon dolar yatırmasıyla gündeme gelmişti. Nijerya’daki teknoloji şirketleri, ABD’li yatırımcılar için tüm Afrika pazarına açılmak için kilit olarak görülüyor.

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