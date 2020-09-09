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Trump, Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi

09.09.2020 17:00 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Norveçli bir milletvekili tarafından, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin düzelmesinde çok önemli rolü olduğu gerekçesiyle "2021 Nobel Barış Ödülü"ne aday gösterildi.

Trump, Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi

Norveç Parlamentosunda grubu bulunan aşırı sağcı İlerleme Partisi (FrP) milletvekillerinden Christian Tybring-Gjedde, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ı "2021 Nobel Barış Ödülü"ne aday gösterdi.

Tybring-Gjedde, Nobel Komitesi'ne gönderdiği adaylık mektubunda, Trump hükümetinin İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin düzelmesinde çok önemli rol oynadığını ve bunun Orta Doğu'da kalıcı bir barışa kapı açabileceğini ifade etti.

Trump'ın kendi ülkesini yönetme tarzının ve konuşmalarının başka bir konu olduğunu belirten Tybring-Gjedde, Başkan'ın Nobel Barış Ödülü'nü kazanmak için gerekli olan tüm kriterlere sahip olduğunu savundu.

Facebook hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Norveçli Milletvekili, Nobel Komitesi'nin, Trump'ın uluslararası alanda neler başardığını görmesini ve ABD Başkanı ile ilgili önyargılara takılmamasını umduğunu belirtti.

Daha önce de Trump'ı aday gösterdi

Tybring-Gjedde daha önce de, Kuzey ve Güney Kore arasında barışı sağlama çabaları nedeniyle yine Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermişti.

Diğer Nobel ödüllerinin aksine İsveç'te değil, Norveç'te verilen Barış Ödülü için 1 Şubat 2021 tarihine dek kişi ya da kurumlar önerilebilecek. Önerilen isimler arasından tercihini yapacak olan Norveç Nobel Komitesi'nin, önerilen isimlerle ilgili yaptığı değerlendirmeler, kurallar gereği 50 yıl boyunca gizli tutuluyor.

AP / ET,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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