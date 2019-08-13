HABER

Trump: ‘Noel Nedeniyle Çin’e Vergileri Erteliyoruz’ 

13.08.2019 22:24 | Son Güncelleme

Trump yönetimi, Eylül ayında Çin’den ithal edilen ürünlere uygulamayı planladığı yüzde 10 gümrük vergisi artışını ertelediğini açıkladı. Trump, Noel dönemi öncesinde Amerikalılar’ın Çin ürünlerine uygulanacak bu vergilerden etkilenmemesi için bu adımı attıklarını kaydetti

Trump: ‘Noel Nedeniyle Çin’e Vergileri Erteliyoruz’ 

Trump yönetimi, Eylül ayında Çin’den ithal edilen ürünlere uygulamayı planladığı yüzde 10 gümrük vergisi artışını ertelediğini açıkladı. Kararla ilgili gazetecilere konuşan Trump, Noel dönemi öncesinde Amerikalılar’ın Çin ürünlerine uygulanacak bu vergilerden etkilenmemesi için bu adımı attıklarını kaydetti.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi’nden Salı günü yapılan açıklamada, Çin’in ihraç ettiği laptop, mobil telefon, video oyun konsolu ve birçok diğer ürünlere Eylül ayı itibariyle uygulanması daha önceden kararlaştırılan gümrük vergilerinin daha geç bir tarihte devreye sokulacağı belirtildi.
Ofisin bu açıklaması, Çin Ticaret Bakanlığı’nın Başbakan Yardımcısı Liu He’nin Amerikalı ticaret yetkilileriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği yönündeki açıklamasının hemen ardından geldi.

Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir etkinliğe katılmak için yola çıkmadan önce New Jersey’de gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, “Bunu sadece Noel sezonu için yapıyoruz ki bazı gümrük vergileri Amerikalı müşterileri etkilemesin” şeklinde konuştu.

Amerika ile Çin arasında bir yıldan fazla bir süredir kriz boyutunda seyreden ticari uzlaşmazlıklara, iki ülke liderleri ve üst düzey yetkilileri arasında yapılan görüşmelere karşın henüz net çözümler üretilebilmiş değil. Karşılıklı ekonomik yaptırımların sonuncusunu Trump Ağustos ayının başında açıklamış, Eylül ayı itibariyle yaklaşık 300 milyar dolarlık ithal Çin ürününe yüzde 10 gümrük vergisi ekleneceğini söylemişti. Trump ayrıca bu kararın nedeninin, Çin’in daha fazla Amerikan tarım ürünü satın alma vaatlerini yerine getirmemiş olması olarak göstererek en büyük ticari rakibini suçlamıştı.

13 Ağustos, Salı günü Trump yönetimince atılan adımsa, özellikle teknoloji sekteründe memnuniyetle karşılandı. Çinli ve Amerikalı yetkililerin telefon görüşmesi yapması da Trump’ın vergiler konusunda daha fazla geri adım atabileceği ihtimalini öne çıkardı.

ABD Ticaret Odası Trump yönetiminin kararını desteklediğini, “İki tarafın müzakere masasına otrup kapsamlı ve uygulanabilir bir anlaşma yönünde ilerleme kaydetme çabalarına yeniden devam etmesi şu an her zamankinden çok daha önemli” ifadeleriyle aktardı.

21 sayfadan oluşan vergilendirmeye tabi ürün listesinde bilgisayar, telefon, akıllı saat gibi yaygın kullanılan teknoloji ürünlerinin yanısıra bazı giyecek ve oyuncaklar da yer alıyor. Söz konusu ürünlere Eylül ayında uygulanması planlanan vergiler Aralık ayına kadar devredışı kalacak.

PARTNERÖlümlerden sonra çekilen ürkütücü fotoğraflar!Ölümlerden sonra çekilen ürkütücü fotoğraflar!
Gündeme bomba gibi düşmüştü! Trump'tan ilk yorumGündeme bomba gibi düşmüştü! Trump'tan ilk yorum
Rus Askeri Tesisindeki Patlamanın ArdındanRus Askeri Tesisindeki Patlamanın Ardından
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kriz yaratacak hamle! Jetler karşı karşıya geldi

Kriz yaratacak hamle! Jetler karşı karşıya geldi

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gündeme bomba gibi düşmüştü! Trump'tan ilk yorum

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Trump'tan ilk yorum

ABD'den Çin'e yeşil ışık

ABD'den Çin'e yeşil ışık

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Kriz yaratacak hamle! Jetler karşı karşıya geldi

Kriz yaratacak hamle! Jetler karşı karşıya geldi

Almanya plastik poşetleri tamamen yasaklayacak

Plastik poşetleri tamamen yasaklayacaklar

67 yılın en büyük yağışı! Lekima tayfununun acı bilançosu: 48 ölü, 21 kayıp

67 yılın en büyüğü! Onlarca ölü ve kayıp var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.