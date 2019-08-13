Trump: ‘Noel Nedeniyle Çin’e Vergileri Erteliyoruz’ 

Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir etkinliğe katılmak için yola çıkmadan önce New Jersey’de gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, “Bunu sadece Noel sezonu için yapıyoruz ki bazı gümrük vergileri Amerikalı müşterileri etkilemesin” şeklinde konuştu.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi’nden Salı günü yapılan açıklamada, Çin’in ihraç ettiği laptop, mobil telefon, video oyun konsolu ve birçok diğer ürünlere Eylül ayı itibariyle uygulanması daha önceden kararlaştırılan gümrük vergilerinin daha geç bir tarihte devreye sokulacağı belirtildi. Ofisin bu açıklaması, Çin Ticaret Bakanlığı’nın Başbakan Yardımcısı Liu He’nin Amerikalı ticaret yetkilileriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği yönündeki açıklamasının hemen ardından geldi.

Trump yönetimi, Eylül ayında Çin’den ithal edilen ürünlere uygulamayı planladığı yüzde 10 gümrük vergisi artışını ertelediğini açıkladı. Kararla ilgili gazetecilere konuşan Trump, Noel dönemi öncesinde Amerikalılar’ın Çin ürünlerine uygulanacak bu vergilerden etkilenmemesi için bu adımı attıklarını kaydetti.

Amerika ile Çin arasında bir yıldan fazla bir süredir kriz boyutunda seyreden ticari uzlaşmazlıklara, iki ülke liderleri ve üst düzey yetkilileri arasında yapılan görüşmelere karşın henüz net çözümler üretilebilmiş değil. Karşılıklı ekonomik yaptırımların sonuncusunu Trump Ağustos ayının başında açıklamış, Eylül ayı itibariyle yaklaşık 300 milyar dolarlık ithal Çin ürününe yüzde 10 gümrük vergisi ekleneceğini söylemişti. Trump ayrıca bu kararın nedeninin, Çin’in daha fazla Amerikan tarım ürünü satın alma vaatlerini yerine getirmemiş olması olarak göstererek en büyük ticari rakibini suçlamıştı.

13 Ağustos, Salı günü Trump yönetimince atılan adımsa, özellikle teknoloji sekteründe memnuniyetle karşılandı. Çinli ve Amerikalı yetkililerin telefon görüşmesi yapması da Trump’ın vergiler konusunda daha fazla geri adım atabileceği ihtimalini öne çıkardı.

ABD Ticaret Odası Trump yönetiminin kararını desteklediğini, “İki tarafın müzakere masasına otrup kapsamlı ve uygulanabilir bir anlaşma yönünde ilerleme kaydetme çabalarına yeniden devam etmesi şu an her zamankinden çok daha önemli” ifadeleriyle aktardı.

21 sayfadan oluşan vergilendirmeye tabi ürün listesinde bilgisayar, telefon, akıllı saat gibi yaygın kullanılan teknoloji ürünlerinin yanısıra bazı giyecek ve oyuncaklar da yer alıyor. Söz konusu ürünlere Eylül ayında uygulanması planlanan vergiler Aralık ayına kadar devredışı kalacak.

