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Trump, nüfus sayımında vatandaşlık sorusundan vazgeçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 02:24 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de yapılacak nüfus sayımına vatandaşlık sorusu eklenmesi yönündeki çabalarına son verdi - Trump, nüfus sayımında olmasa bile başka yollarla ülkedeki vatandaş sayısını tespit edeceklerini ifade etti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de yapılacak nüfus sayımına vatandaşlık sorusu eklenmesi yönündeki girişimini sona erdirdiğini açıkladı.

Trump, Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olan vatandaşlık sorusu ısrarından vazgeçti.

Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklama yapan Trump, nüfus sayımına vatandaşlık sorusu eklenmesi yönündeki çabasına son vermesine rağmen diğer tüm yasal yolları kullanarak kimlerin Amerikan vatandaşı olup olmadığını tespit edeceklerini söyledi.

Trump, "20 milyar dolar harcayıp nüfus sayımı yapıyoruz ama insanlara en basit olarak Amerikan vatandaşı olup olmadığını soramıyoruz. Bu çok komik." değerlendirmesini yaptı.

Konuyla ilgili Başkanlık Kararnamesi çıkarma yetkisinin olduğunu kaydeden Trump, bu yola şimdilik başvurmamayı tercih ettiğini belirtti.

- Trump ile yargı arasında nüfus sayımı çekişmesi

Trump, 2020'de yapılacak nüfus sayımında, mutlaka vatandaşlık sorusuna yer vermek istediklerini açıklamış ancak konu yargı engeline takılmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesine kadar giden dava sürecinin sonunda mahkeme, nüfus sayımına vatandaşlık sorusu eklenmesinin gerekçesinin net olmadığını, bu sebeple bu sorunun uygun bulunmadığını açıklamıştı.

Adalet Bakanlığı ise Yüksek Mahkemenin ilgili kararına uyacaklarını bildirmiş, buna göre gelecek yıl yapılacak nüfus sayımında katılımcılara vatandaşlık durumlarıyla ilgili herhangi bir soru yöneltilmeyeceğini kaydetmişti.

Öte yandan Trump'ın nüfus sayımına vatandaşlık sorusu eklenmesiyle ilgili olarak bir Başkanlık Kararnamesi çıkarmayı planladığı iddia edilmişti.

ABD'de her 10 yılda bir, ülke genelinde evlere posta yoluyla gönderilen anket formlarıyla yapılan nüfus sayımını, Ticaret Bakanlığına bağlı Nüfus İdaresi yürütüyor. 2020'den itibaren nüfus sayım sürecinin, büyük ölçüde internet üzerinden gerçekleştirileceği kaydediliyor.

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