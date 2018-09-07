Trump: NYT makalesi derin devlet işi

Makalenin ardından Başkan'ın azledilmesi tartışmaları yeniden alevlendi.Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin New York Times (NYT) gazetesine yazdığı anonim makalenin yankıları sürüyor. Yönetim içinde "Başkan Trump gidene kadar demokratik kurumları korumak için gayretle çalışan" bir direniş grubu oluştuğunun anlatıldığı makale için Trump "Tanımlanamayan derin devlet ajanları yazdı" dedi.

Başkan Donald Trump Montana'da yaptığı bir konuşmada "Onun kim olduğunu kimse bilmiyor" dedi ve ekledi "Seçmenlere gizli gündemlerini dayatmaya çalışan tanımlanamayan derin devlet ajanları, demokrasinin kendisi için gerçekten bir tehdittir."

Trump ulusal güvenlik gerekçesiyle gazetenin makaleyi yazan Beyaz Saray yetkilisinin ismini açıklaması gerektiğini söyledi. Trump gazetecilere de bu kişinin kimliğini araştırmaları çağrısında bulunarak "Bu iyi bir atlatma haber olur" dedi.

"Trump yönetiminin içindeki direnişin bir parçasıyım" isimli makalede yetkili, "Sorunun temeli başkanın ahlaksızlığıdır" diyerek "Trump gidene kadar demokratik kurumları korumak ve Trump'ın kötü sonuçlar doğurabilecek eğilimlerini engellemek için birçok Beyaz Saray yetkilisinin çalıştığını" yazmıştı.