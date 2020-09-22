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Trump Ohio’da Biden Wisconsin’de Seçmenlerle Buluşuyor

22.09.2020 04:08 | Son Güncelleme

ABD’de 3 Kasım seçimleri öncesinde Başkan Trump Ohio'da, Demokrat aday Joe Biden ise Wisconsin eyaletinde seçmenleriyle buluştu

Trump Ohio’da Biden Wisconsin’de Seçmenlerle Buluşuyor

ABD’de 3 Kasım seçimleri öncesinde ikinci dönem başkanlık koltuğuna oturmak için çalışan Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Başkan Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden, seçim kampanyaları kapsamında etkinliklerini sürdürüyor.

Wisconsin’e giden Demokrat aday Biden, burada Trump’ın Corona virüsü salgınına karşı tutumunu eleştirdi. Manitowoc kentinde bir alüminyum üretim fabrikasında konuşan Biden, Trump’ın salgın karşısında başarısız olduğunu söyledi.

Başkan Trump da rakibi Biden gibi seçim kampanyası kapsamında ABD’nin ortabatısını ziyaret ediyor. Trump’ın durağıysa Ohio eyaleti.

Biden, Trump’la yarışında Başkan’ı Corona virüsü salgınıyla mücadelesi konusunda eleştirirken Trump ise Anayasa Mahkemesi yargıçlarından Ruth Bader Ginsburg’un ölümünün ardından yerine geçecek ismin seçimlerden önce belirlenmesini hedefliyor.

Bu koltuğun 3 Kasım seçimlerinden önce dolması muhafazakarlar açısından önem teşkil ediyor. Eğer Trump’ın adayı Anayasa Mahkemesi üyeliğine Senato tarafından atanırsa 9 üyeli mahkemede 6-3 muhafazakarların üstünlüğü olacak.

Biden, Wisconsin’de, maske takmayı zorunlu tutsaydı çok sayıda hayatı kurtarabileceğini söylediği Trump’ı mitinglerine sosyal mesafe kurallarını gözetmeksizin devam etmekle suçladı ve finans piyasalarını ürkütmekten çok endişelendiğini söyledi.

Biden, Wisconsin’e son ziyaretinde polis tarafından arkasından vurulmasının ardından felç kaldığı açıklanan Jacob Blake'le konuşmuştu. Siyah Jacob Blake’in polis tarafından vurulması Kenosha kentinde protesto gösterilerine ve şiddet olaylarına neden olmuştu.

Biden’ın bu kez ziyaret ettiği durak olan Manitowoc ilçesi 2008’de Barack Obama ve yardımcısı Joe Biden’a destek vermişti. İlçe 2016’daysa Trump’a destek vererek eyaletin 1984’ten bu yana ilk kez Cumhuriyetçiler'in yönetimine geçmesini sağlamıştı.

Trump ise geçen hafta Wisconsin’i ziyaretinde Corona virüsü yardım paketi kapsamında çiftçilere 13 milyar dolar destek yapılması planını dile getirmişti.

Reuters haber ajansına göre anketler Wisconsin’de Biden’ı avantajlı gösteriyor. Biden, kampanyası tarafından toplanan bağışlar konusunda da avantajlı durumda görünüyor. Parti yetkilileri Biden’ın kampanyası için toplanan paranın 466 milyon dolar olduğunu söylerken, Trump’ın kampanyası için toplanan miktarın 325 milyon dolar olduğu belirtildi.

Ohio’da ise anketler iki adayı başabaş gösteriyor.

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