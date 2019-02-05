Trump Olağanüstü Acil Durum İlan Edecek mi?

Amerika Başkanı Donald Trump, Cuma günü Amerika-Meksika sınırına duvar örebilmek için “ulusal acil durum” etmeyi düşündüğünü söyledi. Trump, buna gerekçe olarak da kongre üyelerinin duvarın finansmanı için gerekli kaynak bulma konusunda yaptıkları görüşmeden yapıcı bir sonuç beklememesini gösterdi.
Trump, “Ulusal acil durum konusunu değerlendiriyor olacağız çünkü görüşmelerden bir sonuç çıkacağını sanmıyorum. Sanırım Demokratlar sınır güvenliği istemiyorlar. Demokratlar’ın duvarın uygunsuz ve işe yaramaz olduğunu söylediklerini duyuyorum. Oysa duvarın nasıl işe yaradığını biliyorlar.”
Perşembe günü yaptığı açıklamada da Başkan Trump, partilerüstü kongre grubunun yaptığı görüşmelerin zaman kaybı olduğuu söyledi.
Yine Perşembe günü, Beyaz Saray’da New York Times gazetesine verdiği röportajda da Trump, Kongre’yi devredışı bırakmak ve onay almadan duvarı inşa edebilmek için “ulusal acil durum” ilan edebileceği sinyalleri verdi.
Trump, “Duvarı inşa etmeye devam edeceğim ve onu bitireceğiz. Ulusal acil durum ilan etsem de etmesem de bu olacak göreceksiniz. Bunun için herşeyi hazırladım. Yapacağım şey için her şey hazır” diye konuştu.
Eğer sınır güvenliği konusunda iki hafta içinde Trump’ın imzalayacağı bir anlaşma ortaya çıkmazsa hükümet yeniden kapanabilir.
Eğer Trump “ulusal acil durum” ilan ederse, duvar için kaynak ayrılmasını istemeyen Demokratlar acil durum kararını süratle mahkemeye taşıyacak.
Trump, duvar için istediği 5.7 milyar dolarlık duvar bütçesine onay vermeyeceğini defalarca dile getiren Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi hakkında da sert ifadeler kullandı.
Trump, “Bence Nancy Pelosi bu yaptığıyla ülkemize çok ciddi zarar veriyor” dedi ve kendisinin her zaman Pelosi’ye destek verdiğini, ama bundan sonra bunu yapmayacağını söyledi.
Pelosi, sınır boyunca duvar dışında farklı engeller oluşturulması tekliflerine açık olduğunu söylese de Trump, duvar dışında bir öneriyi kabul etmeyeceğini tekrarlıyor.
Buarada Savunma Bakanlığı Pentagon, Amerika’nın güneyindeki Meksika sınırında, sınır güvenlik devriyelerine destek olmak üzere 3500 asker daha görevlendirileceğini açıkladı.
Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Demokrat Adam Smith, Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan’a gönderdiği ve Pentagon’un şeffaf olmadığı eleştirisini yaptığı mektubunun ardından bölgede görevli son asker sayısını da açıkladı.
Savunma Bakanlığı yetkilileri, gönderilen 3500 kişilik takviye kuvvetle birlikte bölgede aktif olarak 5800 asker ve 2300 Ulusal Muhafız gücü bulunduğunu ve İç Güvenlik Bakanlığı’nın destek çağrısı kapsamında görev yaptıklarını doğruladı.
Durum hakkında Amerika’nın Sesi’ne konuşan ancak kimliklerinin gizli kalmasını isteyen yetkililer, asker sayısında başlangıçtaki bu artışın Eylül ayına kadar sürdürülemeyeceğini söyledi.
Yetkililere göre yeni görevlendirilen 3500 kişilik grup, daha önce görev yapan ve ayrılacak olan askerlerle nöbet değişimi yapacak. Kalan askerler de 30 ila 60 günlük bir süreçte belirlenen bölgelerde bariyer ve dikenli teller yerleştirilmesine yardım edecek.
Twitter hesabından bir açıklama yapan Başkan Trump, “Yasal olmayan kişilerin istila girişimleri ve kalabalık kafileleri durdurmak amacıyla güney sınırımıza daha fazla asker takviyesi yapıldı. Daha önceki kafileleri durdurduk, bunları da durduracağız. Duvarla birlikte bu iş çok daha kolay ve çok daha ucuza mal olacak” dedi.
Trump daha önce de sık sık yaptığı gibi bir kez daha duvarın büyük bir kesiminin yapımının tamamlandığını, kalan kısımların da inşa edilip monte edilmeye hazır halde olduğunu bildirdi. Amerika mevcut bariyer ve tellerin büyük kısmını onarıyor ve Başkan Trump bu durumu, “Sonunda onlarca yıl sonra sınırımız yeniden güvenli hale geliyor ve duvar öyle ya da böyle tamamlanacak” diyerek açıklıyor.
Trump daha önce de sınırdaki bariyerleri, aşılması imkansız beton duvar, çelik örgü gibi farklı şekillerde tanımladı.
Son olarak geçtiğimiz günlerde Trump, “Artık buna sadece DUVAR diyelim ve şu andan itibaren siyasi oyunlar oynamayı bırakalım. DUVAR DUVARDIR” diye konuştu.
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