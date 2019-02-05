Trump Olağanüstü Acil Durum İlan Edecek mi?

Amerika Başkanı Donald Trump, Cuma günü Amerika-Meksika sınırına duvar örebilmek için “ulusal acil durum” etmeyi düşündüğünü söyledi. Trump, buna gerekçe olarak da kongre üyelerinin duvarın finansmanı için gerekli kaynak bulma konusunda yaptıkları görüşmeden yapıcı bir sonuç beklememesini gösterdi.

Trump, “Ulusal acil durum konusunu değerlendiriyor olacağız çünkü görüşmelerden bir sonuç çıkacağını sanmıyorum. Sanırım Demokratlar sınır güvenliği istemiyorlar. Demokratlar’ın duvarın uygunsuz ve işe yaramaz olduğunu söylediklerini duyuyorum. Oysa duvarın nasıl işe yaradığını biliyorlar.”

Perşembe günü yaptığı açıklamada da Başkan Trump, partilerüstü kongre grubunun yaptığı görüşmelerin zaman kaybı olduğuu söyledi.

Yine Perşembe günü, Beyaz Saray’da New York Times gazetesine verdiği röportajda da Trump, Kongre’yi devredışı bırakmak ve onay almadan duvarı inşa edebilmek için “ulusal acil durum” ilan edebileceği sinyalleri verdi.

Trump, “Duvarı inşa etmeye devam edeceğim ve onu bitireceğiz. Ulusal acil durum ilan etsem de etmesem de bu olacak göreceksiniz. Bunun için herşeyi hazırladım. Yapacağım şey için her şey hazır” diye konuştu.