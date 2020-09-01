Trump Olayların Merkezindeki Kenosha'da

ABD Başkanı Donald Trump, bir siyahın polis tarafından vurulmasının ardından gerilimin yükseldiği Wisconsin eyaletinin Kenosha kentini ziyaret ediyor. Portland’da bir Trump destekçisinin vurularak öldüğü olayda ise bir Antifa destekçisi suçlanıyor.

Jacob Blake’in sırtından yedi kez beyaz bir polis tarafından vurulduğu Kenosha kenti 23 Ağustos’tan bu yana protestolarla sarsılıyor. Kentte gösteriler sırasında çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump kenti ziyareti öncesinde, 2 kişinin ölümüne yol açan ve sosyal medyadaki paylaşımlarından Trump destekçisi olduğu anlaşılan 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse’u savunan açıklamalar yaptı, Demokrat Partili rakibi Joe Biden’ı olaylarda “anarşistler” ve “isyancıların” yanında yer almakla suçladı.

Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Kenosha’da yaşanan olayların seyrine değinen Başkan Trump, 17 yaşındaki zanlının kendisini savunma amacıyla ateş ettiği imasında bulundu. Polisin yaptığı açıklamaya göre, Kenosha’da yaşanan olay sırasında bir kişiyi vurarak öldüren Kyle Ritenhouse, silahını elinden almaya çalışan bir grup kendisini kovalarken yere düştü. O sırada açtığı ateşte bir kişi daha öldü.