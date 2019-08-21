HABER

Trump önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı: Geri dönsün

DÜNYA HABERLERİ  | 21.08.2019 01:22 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın G7 grubuna dönmesinin uygun olacağını belirtti. Trump ayrıca Rusya'nın G8'den çıkarılması konusunda da eski ABD Başkanı Barack Obama'yı suçladı.

Trump önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı: Geri dönsün

Trump, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile yapacağı ikili görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıktı.

Rusya'yı tekrar G7'nin içine katarak, bu grubu G8 yapmak istediklerini söyleyen Trump, "Rusya'nın da bu grubun içinde olmasının daha uygun olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Trump, Rusya'nın G8'den çıkarılması konusunda da eski ABD Başkanı Barack Obama'yı suçladı.

KIRIM İLHAKIYLA ÇIKARILDI

ABD Başkanı, geçen yıl haziranda da Rusya'yı gruba dahil etmenin G7 için kazanç olacağını söylemişti.

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkenin grubu olarak biliniyor.

1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakı nedeniyle topluluktan çıkarılması sonucu G7 olarak anılmaya başlanmıştı.

Öte yandan Trump, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği görevine Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ı getirmenin "iyi bir seçim" olacağını söyledi.
New York Times gazetesi, Trump'ın Sullivian'ı söz konusu misyona aday göstereceğini yazmıştı.

AFGANİSTAN

ABD Başkanı Trump, Afganistan'da devam eden barış görüşmeleri hakkında da "Buradaki savaş 18 yıldır sürüyor, bu aptalca." ifadesini kullandı.
Afganistan konusunda tüm taraflarla görüştüklerini belirten Trump, "Şu ana kadar görüşmeler iyi gidiyor. İstersek buradaki savaşı 1 haftada bitiririm ama 10 milyon Afgan'ı öldürmek istemiyorum." dedi.

Trump, Afganistan'ın "tehlikeli bir yer" olduğunu belirterek, "gözlerini bölgeden ayırmayacaklarına" vurgu yaptı.

ABD Başkanı, ülkesinin Afganistan'dan tamamen çekilip çekilmeyeceğine ilişkin görüşmelerini sürdüreceklerini kaydetti.

KEŞMİR

Trump, Pakistan ve Hindistan arasındaki Keşmir sorununa da değinerek, "Keşmir çok karmaşık bir yer. Hindular ve Müslümanların birbiriyle çok iyi anlaştıklarını söyleyemem." yorumunu yaptı.

Hafta sonu Fransa'da Hindistan Başbakanı Nerandra Modi ile bir araya geleceği bilgisini paylaşan Trump, "Keşmir konusunda arabuluculuk için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi. (AA)

PARTNERTeşhis konmuştu! 'Aşık oldum, tedavi olmak istemiyorum'Teşhis konmuştu! 'Aşık oldum, tedavi olmak istemiyorum'
İtalya Başbakanı İsitfa Ettiİtalya Başbakanı İsitfa Etti
İtalyan Savcıdan Mahsur Kalan Göçmen Gemisine El Konulması Talebiİtalyan Savcıdan Mahsur Kalan Göçmen Gemisine El Konulması Talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Rusya

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

İkinci el araba alacaklar dikkat! O kural değişiyor

İkinci el araba alacaklar dikkat! O kural değişiyor

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Bir istifa da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde! Twitter'dan duyurdu

Bir istifa da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde! Twitter'dan duyurdu

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den istifa açıklaması

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

Rusya'dan İdlib açıklaması: Rus askerler de operasyona katıldı

Rusya'dan İdlib açıklaması!

Brezilya'da rehine krizi kanlı bitti!

Brezilya'da rehine krizi kanlı bitti!

Önemli gelişme! Bebeği ölü doğunca hapis cezasına çarptırılmıştı

Önemli gelişme! Bebeği ölü doğunca hapis cezasına çarptırılmıştı

'Türkiye, Suriye iç savaşına hiç bu kadar müdahil olmamıştı'

'Türkiye, Suriye iç savaşına hiç bu kadar müdahil olmamıştı'

Manus Adası'ndaki mültecilere taşınma teklifi

Manus Adası'ndaki mültecilere taşınma teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.